Em apenas 24 horas, a primeira edição da revista Wired para iPad (lançada no último dia 26 de maio) vendeu mais de 24 mil cópias, segundo John C. Abell, chefe do escritório da Wired em Nova York, em depoimento ao Sillicon Alley Insider.

O preço da revista na AppStore da Apple é U$S 5. Logo, a arrecadação total foi de US$ 120 mil, em apenas um dia. E a editora da revista, Condé Nast, fica com 70% do valor — o resto é da Apple.

Será o iPad a salvação do jornalismo? Vinte e quatro mil cópias representa um terço da circulação de uma edição mensal nas banca, sem contar os assinantes. E em apenas um dia.