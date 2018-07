iPhone 5 chega ao Brasil na sexta-feira, mas lojas não garantem o estoque; a versão mais barata será vendida por R$ 1,4 mil

Foto: ROBSON FERNANDES/ESTADÃO

SÃO PAULO – O novo iPhone 5 será finalmente lançado no Brasil nesta sexta-feira. Ele chega aqui e em outros 50 países mais de três meses depois da sua estreia nos Estados Unidos. Sua homologação na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) já está pronta desde outubro.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

Na Vivo, o telefone vai custar a partir de R$ 1.450 no plano mais caro. A empresa não informou o modelo, nem os detalhes dos planos. A TIM venderá num primeiro momento apenas a versão de 32 GB em quantidade limitada. Custará R$ 2,7 mil. Depois começa a venda dos demais modelos. O de 16 GB custará R$ 2,4 mil e a 64 GB, R$ 3 mil. Até o fechamento desta edição, nem a Apple e nem outras operadoras divulgaram seus preços.

Conversando com funcionários de lojas de operadoras, o Link apurou que a chegada do aparelho nos estoques pode demorar. Uma atendente da Claro garantiu que no dia 15 ele já poderia ser encontrado. Já na Oi, ele só apareceria a partir do dia 20. Claro, TIM e Vivo abriram cadastro para a compra em seus sites. Nas lojas físicas, fui informado de que não havia possibilidade de se inscrever na lista de espera.

Leia a matéria completa no blog do Homem-Objeto.

—-

Leia mais:

• iPhone 5 chega ao Brasil dia 14; assista ao vídeo

• TIM inicia pré-venda do iPhone 5

• Maior, mais leve e quase igual

• Link no papel – 10/12/2012