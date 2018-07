Post publicado no:

Por Miguel Helft

Em março, escrevi a respeito da luta cada vez mais pessoal entre Steven P. Jobs, diretor executivo da Apple, e Eric E. Schmidt, seu equivalente no Google. Naquela matéria, citei as seguintes palavras ditas por Jobs: “Não se engane: o Google quer assassinar o iPhone. Não deixaremos que isto ocorra.”

Seis meses mais tarde, nada indica que o Google esteja matando o iPhone. Mas não resta dúvida: o iPhone tem pela frente uma luta de verdade. Os celulares que usam o sistema operacional Android, do Google, são agora os mais populares entre os smartphones comercializados no mercado americano, de acordo com dados divulgados

pela Nielsen.

No período de seis meses que se encerrou no dia 10 de agosto, os celulares equipados com o Android corresponderam a 32% de todos os smartphones vendidos, de acordo com a Nielsen. Em comparação, os iPhones corresponderam a 25% dos aparelhos vendidos, e os dispositivos BlackBerry ficaram com uma fatia de 26% das vendas. Um mês antes disso, os três tipos de aparelhos se encontravam virtualmente empatados na disputa pela liderança do mercado.

É claro que o avanço do Google não corresponde necessariamente a um recuo da Apple — ao menos não ainda. A Apple vendeu mais de 3 milhões de unidades do iPhone 4 nas quatro semanas que se seguiram ao lançamento do dispositivo. Recentemente, a Apple disse que os consumidores ativaram um total de 120 milhões de aparelhos equipados com o iOS, entre eles os diferentes modelos de iPhone, os dispositivos iPod Touch e o iPad.

Mas o crescimento do Android é notável. A Newsweek chamou o fenômeno de ‘Invasão do Android’. E os celulares equipados com o sistema operacional do Google correspondem agora a quase um quinto dos smartphones usados nos Estados Unidos, enquanto o iPhone corresponde a pouco mais de um quarto dos aparelhos e o BlackBerry, a um terço. Os dados foram fornecidos pela Nielsen.

Os números da pesquisa de mercado da Nielsen condizem com os resultados obtidos por outras empresas de pesquisa. Eles também retomam a dúvida em relação aos possíveis benefícios que a Apple obteria se rompesse o contrato de exclusividade com a operadora AT&T e trouxesse o iPhone para a rede sem fio da Verizon. Recentemente, o diretor

executivo da Verizon, Ivan Seidenberg, jogou um balde de água fria nas perspectivas de tal flexibilização ocorrer num futuro próximo.

/ Tradução de Augusto Calil