João Coscelli*

SÃO PAULO – A Sony deixa claro que o foco do novo produto é o jogador e a experiência que ele terá sozinho ou online. O caminho é bem definido – fornecer títulos de qualidade com uma máquina poderosa capaz de reproduzi-los e estabelecer toda uma rede social com base nas atividades de quem joga.

O PlayStation 4 não foi anunciado como uma grande central de entretenimento. Isso passou a ser um padrão da indústria.

O investimento na sociabilização do jogador é pesado e a principal evidência disso é a tecla de compartilhamento no controle. O objetivo é fazer o jogador dividir a experiência com seus pares, gerando conteúdo relacionado aos games.

Fora da esfera dos games há apenas aplicativos e funções que contribuem para tornar o sistema completo, mas não foram apresentados como algo que o jogador precisa necessariamente utilizar. A Sony não força o jogador – apenas o convida a ampliar suas atividades.

A aposta é que o jogador crie seu próprio conteúdo, compartilhe, se interesse pelo que os demais usuários publicam e usufrua do sistema em que ele joga o que gosta e acessa o que lhe agrada. Cria-se um universo onde o centro são os jogadores e seus games, o que interessa para o público que a Sony quer atingir e fidelizar.

Quanto ao fato de o console em si não ter sido apresentado, trata-se de uma estratégia para deixar a surpresa para a E3, já que a empresa não pode chegar à maior feira da indústria dos games de mãos vazias. Puro marketing.

*É autor do blog Modo Arcade no site do ‘Link’

