A Activision Blizzard levantou mais de 1 bilhão de dólares em vendas mundiais do videogame “Call of Duty: Black Ops”, a mais recente versão da franquia mais bem sucedida da produtora norte-americana.

A marca foi obtida depois que o game registrou vendas de 650 milhões de dólares nos primeiros cinco dias de lançamento, o que marcou também um recorde global para filme, livre ou videogame, segundo a empresa.

“Em todo o mercado de entretenimento, somente ‘Call of Duty’ e ‘Avatar’ já alcançaram a marca de receita de 1 bilhão de dólares tão rápido”, afirmou o presidente-executivo da Activision, Bobby Kotick, em comunicado, referindo-se ao sucesso dirigido por James Cameron.

As vendas de videogames nos Estados Unidos acumulam queda de 5 por cento este ano até 30 de novembro. A empresa de pesquisa de mercado NPD estima que o faturamento com vendas de hardware e software para jogos deverá ficar entre 18,8 bilhões e 19,6 bilhões de dólares em 2010, com o topo da projeção ficando praticamente em linha com o resultado registrado no ano passado./REUTERS