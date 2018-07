Debate do festival South by Southwest discute o que fazer com o conteúdo pessoal armazenado na rede depois que alguém morre

Por Nicolas Henriques*

AUSTIN – O que fazer com o nosso legado digital após a nossa morte? Esta intrigante — e polêmica — questão foi o centro de um dos debates mais interessantes que ocorreram até agora no festival South by Southwest (SXSW). Representantes da Microsoft, da Biblioteca do Congresso dos EUA e do Mashable estiveram em um painel no domingo, 11, com uma blogueira que ficou recentemente viúva de outro blogueiro para discutir as implicações do nosso legado digital.

Nunca antes na história da humanidade o ser humano produziu tanto conteúdo com potencial de ficar armazenado para sempre. Milhares de fotos, atualizações de status, posts em blogs, e uma infinidade de conteúdo na internet têm sido gerados em igual proporção — o que equivale às “heranças digitais” de nossas vidas.

No entanto, o que é realmente importante preservar? Gostaríamos que nossos netos olhassem uma foto nossa bêbados em alguma festa, twitando sobre a importância do Restart na música nacional ou xingando os serviços de alguma empresa? Como filtrar o que realmente gostaríamos que as pessoas vissem de nossas vidas quando nós passarmos desta para melhor?

A Biblioteca do Congresso americano está hoje buscando auxiliar as pessoas nesta questão e através do site digitalpreservation.gov eles oferecem uma série de dicas sobre a melhor maneira de preservarmos nossas vidas digitais.

Outra questão importante sobre a nossa “não morte” digital se refere ao ponto de que, de uma hora para outra, deixamos de postar, de twitar e de blogar. Mas qual seria uma forma de mostrar as outras pessoas que você simplesmente parou de escrever porque, bem, você morreu?

O aplicativo ifidie.net busca resolver esta questão incômoda. Ao instalar este app em seu Facebook, você pode gravar uma última mensagem ou vídeo quando bem entender, repassar para seus amigos e, quando você bater as botas, esta mensagem será enviada para estas pessoas, de forma que eles saberão que o fim de uma vida digital tem uma razão maior. Bem maior.

No fim da palesta uma outra questão não menos importante emergiu: como evitar que sua vida digital pós-mortem continue querendo fazer amigos no Facebook, Twitter e etc.? Como deixar bem claro que a pessoa morreu ou então como deletar os perfis de uma pessoa, para que isso não aconteça?

Os palestrantes não tinham a resposta, mas sugeriram a criação de um aplicativo que fizesse um histórico de todas as senhas de redes sociais. Quando você partir desta para a melhor, este aplicativo mandaria um e-mail para uma pessoa de confiança fazer o serviço de tirar você das redes sociais.

* É supervisor de pesquisa e planejamento da agência de pesquisa Talk Inc.