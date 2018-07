para os fãs de cultura pop – tanto que já está em primeiro lugar entre

os trend topics do Twitter.

Estou falando da Comic-Con, que em 2009 completa 40 anos. Para quem não sabe, a convenção norte-americana começou como um grande encontro entre quadrinistas e seus seguidores. Com o passar dos anos o leque abriu, e a Comic-Con hoje fala sobre games, filmes e seriados. O bacana do evento é que nele o público pode interagir com os seus ídolos – e são esperadas 100 mil pessoas durante os quatro dias do evento.

O Estadão, a convite do Warner Channel, estará na convenção, que acontece

aqui em San Diego, na Califórnia, durante os próximos quatro dias. O evento promete: dentre os painéis mais aguardados está o de despedida de

Lost, com os produtores Damon Lindelof e Carlton Cuse (mais algumas

surpresas) e o do cineasta James Cameron, que irá exibir as primeiras

imagens do seu longa em 3D Avatar. O diretor Tim Burton também irá

revelar cenas exclusivas de sua aguardada versão para Alice no País

das Maravilhas. Fora as exibições em primeira mão de séries como

Flashfoward e Vampire Diaries.

E aqui no blog do Link teremos alguns destaques do que rolou sobre

cultura digital na Comic-Con, de hoje até domingo.

Sigam-me os bons!

(Gustavo Miller, de San Diego)