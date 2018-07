Em um ato involuntário de Rickrolling em larga escala, o YouTube tirou do ar o famoso vídeo de “Never Gonna Give You Up” – clipe do cantor Rick Astley que virou febre na web. O corte aconteceu nesta manhã de quarta-feira, 24, e logo motivou uma série de manifestações a favor do meme.

Originalmente, o vídeo havia sido excluído em proteção aos direitos autorais da canção – agora que o YouTube tem uma plataforma oficial para os artistas, o Vevo. A repercussão negativa, no entanto, fez que o clipe fosse rapidamente republicado em sua URL original.

A maior parte das críticas se concentra no fato de que o upload original do vídeo está linkado em inúmeros lugares, e uma exclusão de peça tão importante da história recente da rede inutilizaria todas essas referências. O empresário do cantor Rick Astley ainda defendeu em comunicado oficial que “ninguém deve – ou efetivamente pode – impedir as pessoas de se divertirem na web” e que “a internet tem problemas mais urgentes que precisam ser resolvidos”, informa o Neowin.

Segundo o YouTube, “ocasionalmente, uma conta denunciada por usuários ou identificada como spam pelo nosso time é erroneamente removida. Quando isso é trazido à nossa atenção, nos mexemos rapidamente para tomar as medidas apropriadas, que podem incluir a reinstauração do vídeo ou do canal suspenso.”