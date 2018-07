O New York Times questionou a empresa de pesquisa Twitalyzer sobre quais são as pessoas mais influentes no Twitter. Para surpresa do jornal, e dos twitteiros em todo o mundo, o comediante de stand-up e apresentador do programa CQC Rafinha Bastos foi listado como o perfil mais influente entre as 190 milhões de contas do Twitter mundialmente, na frente até mesmo do perfil do presidente norte-americano Barack Obama (em 7º lugar do ranking) ou das celebridades que têm a maior quantidade de seguidores no Twitter, como Lady Gaga (9 milhões), Justin Bieber (8,3 milhões), Britney Spears (7,2 milhões), Ashton Kutcher (6,4 milhões), entre outros.

A lista ainda inclui o apresentador Luciano Huck, que aparece em décimo lugar, além do cantor Snoop Dogg (6º). De acordo com a reportagem do jornal, o índice de influência é medido não só pela quantidade de seguidores, mas pela frequência que o usuário é mencionado e retwitado por outros, ou seja, como ele influencia nas mensagens dentro do Twitter.

O assunto abordado pelo jornal colocou o nome de Rafinha Bastos na quinta posição dos Trending Topics mundial (termos mais falados do momento no site), superando até a posição da cantora sensação Rebecca Black, revelada recentemente por um vídeo no YouTube que ficou conhecido como o ‘pior videoclipe do mundo’ e foi assistido mais de 47 milhões de vezes desde 10 de fevereiro.

Abaixo, a lista dos twitteiros mais influentes de acordo com o Twitalyzer (os dados foram coletados entre 18 de janeiro e 15 de fevereiro):

1. Rafinha Bastos

Seguidores: 1,690,817

Índice de influência: 90

2. Chad Ochocinco

Seguidores: 1.651.070

Índice de influência: 89

3. Conan O’Brien

Seguidores: 2.367.928

Índice de influência: 88

4. Stephen Fry

Seguidores: 2.188.395

Índice de influência: 87

5. Ryan Seacrest

Seguidores: 3.880.840

Índice de influência: 86

6. Snoop Dogg

Seguidores: 2.536.996

Índice de influência: 85

7. Barack Obama

Seguidores: 6.531.868

Índice de influência: 83

8. Rainn Wilson

Followers: 2.168.826

Índice de influência: 83

9. Kim Kardashian

Seguidores: 6.032.559

Índice de influência: 81

10. Luciano Huck

Seguidores: 2.663.202

Índice de influência: 77