Empresa sueca junta dados de ONGs ao Google Maps para mapear a liberdade; Brasil está na posição intermediária

FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Em uma escala de três níveis de liberdade de imprensa, o Brasil está no meio: não é dos piores, mas a imprensa aqui também não consegue atuar com plena segurança.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

O dado está no mapa “Liberdade de imprensa 2012”, uma visualização no Google Maps que combina dados das ONGs Repórteres sem Fronteiras e Freedom House. O projeto foi executado pela mesma agência digital da Suécia que criou o mapa dos jornais no mundo.

Os criadores juntaram as informações das duas ONGs para colorir o mapa-múndi com três escalas de liberdade: vermelho, para os países mais restritos; amarelo, para os intermediários; e verde, para os lugares em que a imprensa atua livremente.

O Brasil está em amarelo, ao lado da Índia, África do Sul, Ucrânia, Itália e quase todos os países da América do Sul. China, Rússia, Venezuela, México e Oriente Médio estão em vermelho. Livres mesmo, como o mapa mostra, são mesmo os países do Primeiro Mundo: EUA, Canadá, Europa, Austrália e Japão.

Ao clicar sobre os países, o mapa dá acesso às informações detalhadas sobre cada localidade. Vale a visita.