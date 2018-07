Segundo o relatório anual “Mapeando os perigos da Web – os domínios mais perigosos do mundo”, as maiores ameaças são os sites com extensões Camarões (.cm), seguido por China (.cn), Samoa Ocidental (.ws), Filipinas (.ph) e Ex-URSS (.su) – ou seja, pense duas vezes antes de clicar em um endereço com esses domínios.

Segundo o relatório, 36% dos sites nos domínios .cn são perigosos. Para a empresa, os criminosos aproveitam de um erro de digitação comum (em vez de .com, a pessoa digita .cn) para espalhar malwares em sites maliciosos. Além disso, os domínios com maior índice de problemas são os .com e .info.

O domínio mais seguro do mundo, segundo o mesmo relatório, é o Japão. Apenas 1% dos sites com a extensão .jp são maliciosos. Outros domínios bastante seguros são a Irlanda (.ie), Croácia (.hr), Luzemburgo (.lu) e Vanuatu (.vu).

Confira aqui o estudo.

(mapa: reprodução/McAfee)