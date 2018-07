Ao contrário do que a organização divulgou, o primeiro andar, onde estão instalados os computadores na Bienal, não estão completamente cheios. Aliás, já é quarta-feira e há áreas completamente vazias, como as de simulação e astronomia – que estão no fundo do andar e ocupam um bom espaço. É a síndrome de bancadas fantasma, que também atinge, em menor grau, as áreas de criatividade e robótica.

<img src="http://blog.estadao.com.br/blog/media/IMG_4063_01.jpg" width="418" height="313" alt="Ticão, em sua \\"ilha"\\

Andando pelo corredor, avista-se uma cena insólita. O diretor de TV Antonio Santos, 56, o Ticão, parece estar em uma ilha. Na área de astronomia, ele está sentado em uma das bancadas, sem nenhum computador ao redor. "Acho que é porque astronomia ainda não é muito popular… As pessoas preferem games e software livre."

Cuidado campuseros, há fantasmas na Bienal.