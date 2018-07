Não foi um momento típico para um executivo chinês. Quando um repórter perguntou ao presidente do braço de consumo da Huawei, Richard Yu, o que ele pensava a respeito do veto americano à sua empresa, ele desabafou. “É injusto”, falou esta semana, em Barcelona. “Ridículo.” Acusou concorrentes de não conseguirem disputar em tecnologia. Por isso, arranjaram um jeito de conseguir um veto político. “Estão tentando nos expulsar do mercado americano”, continuou. “Somos uma empresa transparente.” E, de fato, este é um nome para guardar. Huawei. Ela começará a aparecer mais e mais.

É uma gigante. 180 mil funcionários. Uma multinacional com presença em 170 países que fez, em 2017, US$ 92 bilhões. A marca não é imediatamente reconhecível no Brasil. Mas quem caminha pela América Latina encontra um cenário distinto. Seus outdoors são proeminentes nos melhores pontos de Lima, Bogotá ou Quito. E o Mate 10, seu smartphone topo de linha, é percebido como uma alternativa que encara de frente o último Galaxy da Samsung ou o mais recente iPhone.

É a terceira maior fabricante de celulares do mundo.

Não é só aí que a empresa compete. No Mobile World Congress, que aconteceu na capital catalã, os chineses anunciaram o primeiro chipset 5G do mercado, que já chega com as especificações oficiais do novo protocolo, definidas em dezembro. Foram rápidos. Passaram à frente de Qualcomm e Intel, líderes deste mercado. Ou seja: quem quiser fazer um smartphone para as redes que começarão a ser implementadas este ano já pode comprar o cérebro dos aparelhos da Huawei.

E, no entanto, há uma barreira intransponível: o maior mercado do mundo. EUA.

Já faz algum tempo que o governo americano veta o uso de equipamento pesado para redes, de antenas a roteadores, da Huawei. A acusação é grave. CIA, NSA e FBI acusam a companhia chinesa de plantar entradas para que hackers façam invasões em todas suas máquinas.

O governo Trump, diga-se, é extremamente agressivo com a concorrência que vem da China. Mas nem todas as companhias chinesas são acusadas de espionagem. A Xiaomi, por exemplo, não enfrenta dificuldades. Em janeiro, quando uma das maiores operadoras de telefonia do país, a AT&T, ia pôr à venda em suas lojas o smartphone Huawei, tomou uma dura do governo. Cedeu, desistiu.

“É injusto”, reclamou Richard Yu. Com razão. Os americanos acusam sem mostrar um único indício de que sua suspeita seja legítima. E a tecnologia chinesa de 2018 não é a mesma de vinte anos atrás. As empresas do País do Centro estão na ponta, têm preços agressivos, e representam ameaça real de concorrência ao Vale do Silício.

A acusação de espionagem pode ser desculpa para guerra comercial.

Mas há um porém. Os chineses fazem espionagem cibernética pesada. (Como, aliás, o fazem russos, americanos e israelenses. Quem pode, faz.) E a Huawei é uma empresa de capital fechado. Sua composição acionária não é clara. Sabe-se que um grupo grande de funcionários é dono de ações. Que um dos principais acionistas, se não o principal, é o executivo que a fundou em 1987 — Ren Zhengfei. Ren pertence ao Partido Comunista desde 1978. Não quer dizer nada – todo mundo que é alguém, na China, pertence ao Partido. Só que ele vem do Exército. Justamente a corporação responsável pela segurança nacional.

A Huawei calou seu executivo. “Não devemos culpar os outros por não nos aceitar”, disse o assessor de imprensa. “Precisamos trabalhar duro e agir com transparência.” Nas feiras de tecnologia, o chinês já desponta como língua predominante.

