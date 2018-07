O mundo é dominado pelo Facebook e pelo Twitter. O QQ também é grande, mas está na periferia. O YouTube é uma grande ilha e o 4Chan, uma outra, pequena. Assim seria o mundo se as redes sociais fossem países, segundo o mapa divulgado pelo site de humor XKCD:

O XCKD já havia divulgado uma versão anterior do mapa. Em 2007, o Windows Live e o Yahoo disputavam o maior espaço com o MySpace — o Facebook era um país pequeno, mais ou menos do tamanho de uma Itália no mapa-múndi comum.

Os pôsteres são vendidos. Medem 81cm por 94cm e custam US$ 15.