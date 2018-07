Hoje eles lançaram alguns recursos novos do Google Books, aquele site que busca em livros e disponibiliza para leitura online. A principal delas é a possibilidade de embedar livros em qualquer site ou blog, da mesma forma que se faz hoje com o YouTube. Tipo este aqui embaixo:

Outra coisa é a tensão cada vez mais crescente entre Microsoft e Google. As duas gigantes, que simbolizam duas eras da computação (em resumo, a informática e a internet), estão brigando por uma besteirinha: o modo como o novo App Sync lançado pelo Google atrapalha a organização e busca de contatos do Microsoft Outlook, o software de agenda e leitura de e-mails.

Um post no blog do Outlook deu a primeira porrada, dizendo que a nova tecnologia do Google desabilita recursos importantes do programa. O Google respondeu com outro post, assumindo alguns problemas, mas minimizando-os: “Muitos programas não se dão bem com o Outlook”.