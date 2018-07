Mashup. Jonathan Mak, estudante de design de Hong Kong, criou a imagem acima, que percorreu o mundo.

DESPEDIDAS

Flores, maçãs e velas virtuais. Lojas da Apple em mundo todo o mundo, como a de NY (foto), se tornaram local para prestar condolências ao fundador da marca com flores, maçãs e iPads com imagens de velas. FOTO: LUCAS JACKSON/REUTERS

• ”Ele sempre tentava alcançar o próximo nível de inovação.”

Steve Wozniak, que criou a Apple ao lado de Steve Jobs, em entrevista à CBS.

• ”Raramente o mundo vê uma pessoa que tenha causado tal impacto.”

Bill Gates, cofundador da Microsoft, um concorrente histórico de Jobs

• “O foco dele na experiência do usuário sempre foi uma inspiração para mim. Ele me dava conselhos mesmo quando não estava bem.”

Larry Page, cofundador e CEO do Google.

• “Você restaurou nossa admiração de infância e nos permitiu viver em um mundo em que sempre acreditamos que algo incrível e mágico está logo ali na esquina.”

Daniel Lyons, jornalista e autor do blog ‘Fake Steve Jobs’.

• ”Steve, obrigado por ter sido um mentor e um amigo. Vou sentir sua falta.”

Mark Zuckerberg, criador e presidente executivo do Facebook.

LIVRO

Biografia de Jobs é antecipada

O lançamento mundial da biografia autorizada de Steve Jobs foi antecipado para o dia 24. No Brasil, ela é editada pela Companhia das Letras. O autor Walter Isaacson, ex-diretor da Time, publicou artigo sobre o livro na revista. Segundo ele, Jobs autorizou a biografia para que seus filhos o “conhecessem”.

ÚLTIMOS MESES

Pai biológico não conheceu o filho

Pai biológico de Steve Jobs, o sírio Abdulfattah John Jandali, de 80 anos, não chegou a conhecer o filho. Ele não quis comentar à imprensa a morte de Jobs. Em agosto, ele havia afirmado que gostaria de conhecê-lo “mesmo que seja para tomar um café”. Ele considerou a mensagem um erro. Jobs não respondeu.

Ícones. Imagens que remontam os símbolos da Apple foram usadas pelos admiradores para homenagear o fundador da empresa e se espalharam pelas redes sociais. O tópico sobre Steve Jobs no Know Your Meme lista 121 montagens. FOTO: Reprodução

REAÇÃO

• 4,5 milhões de tweets mencionando Steve Jobs foram enviados nas 12 horas após o anúncio da morte, segundo a empresa de análise Miti Inteligência.

• 374 mil pessoas curtiram a mensagem que Mark Zuckerberg postou em seu perfil na rede social que criou agradecendo o “amigo e mentor”.

• 10 mil tweets por segundo foi a quantidade de mensagens enviadas no Twitter, um novo recorde segundo estimativas da empresa de análise SR7.

IPHONE 4S FRUSTA EXPECTATIVAS

Após a morte de Jobs, o clima morno do lançamento do iPhone 4S no dia anterior pode ser interpretado como um prenúncio do triste momento que a empresa viveria na quarta-feira à noite. A apresentação liderada pelo novo CEO Tim Cook e outros executivos veteranos da Apple custou a empolgar as pessoas presentes, como pode-se observar na gravação divulgada pela Apple. Depois de falar sobre o novo aplicativo que envia cartões, o iOS5 e o iCloud, a empresa apresentou a nova linha de iPods cuja principal novidade é o tamanho maior dos ícones no iPod Nano e novos visuais para o aplicativo de relógio.

O lançamento do iPhone 4S veio ainda mais tarde e, dois minutos depois, um executivo de uma empresa de games subiu para falar de um novo título que usa todo o poder do celular.

Não houve mudanças no design, mas por dentro, o iPhone está melhor. O chip A5, mesmo do iPad 2, inclui um melhor processamento gráfico o que ajuda para rodar games. Também há uma câmera melhor, de 8 MP, e que faz vídeos em alta definição e tira fotos com mais rapidez. Um novo recurso, batizado de Siri, entede comandos de voz em inglês, francês e alemão como “me acorde amanhã às 6h” para programar o alarme.

Nos EUA, o novo modelo custará US$ 649 (16 GB), US$ 749 (32 GB) e US$ 849 (64 GB) sem o contrato de operadoras do país.

Homenagem online. Wired, Boing Boing e Google

iJundiaí.A prefeitura de Jundiaí (SP) pretende nomear como Steve Jobs a alça de acesso que liga a fábrica da Foxconn à rodovia Anhanguera. O projeto deve ser votado na Câmara de Vereadores da cidade. A expectativa é que a fábrica inicie produção de produtos da Apple ainda neste ano.

JOBS NO ‘LINK’

17.1.2005 | Lançamento do Mac Mini e do iPod Shuffle.

13.6.2005 | Jobs anuncia que Macs rodarão com chips Intel.

21.1.2008 | Jobs anuncia mais um computador: o superfino Macbook Air.

24.5.2010 | Grande perfil de Jobs, traduzido direto do alemão da Der Spiegel.

29.8.2011 | Steve Jobs deixa o cargo de CEO da empresa que fundou.

