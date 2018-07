Em novo livro, autores mostram como as máquinas podem prever comportamentos

Michiko Kakutani

New York Times

O Google faz. A Amazon faz. O Walmart faz. E, como mostram notícias recentes, o governo dos Estados Unidos também.

Faz o quê? Analisam uma enxurrada de dados sobre quase todos os aspectos de nossas vidas a fim de identificar padrões de comportamento e fazer prognósticos. Esse processamento de uma grande quantidade de dados é chamado de “Big Data”.

—-

Compreensão. Para os autores, análise de grandes volumes de dados será essencial para resolver problemas do planeta. FOTO: Ethan Pines/The New York Times

A Amazon, por exemplo, usa dados de clientes para sugerir produtos com base no histórico de compras. O Google recorre às nossas informações para vender anúncios e alimentar serviços e produtos. A Agência de Segurança Nacional dos EUA (NSA, na sigla em inglês), segundo reportagens recentes, coleta registros telefônicos de milhões de pessoas e dados de e-mails, chamadas de áudio e vídeo, fotos, documentos e logins de empresas de internet, como Microsoft, Yahoo, Google, Facebook e Apple. O objetivo é monitorar pessoas que ofereçam ameaça à segurança do país.

Por que usar rede tão gigantesca para procurar meia dúzia de suspeitos de terrorismo? “Quem quer procurar uma agulha no palheiro precisa antes ter um palheiro”, diz Jeremy Bash, que foi chefe de gabinete do ex-diretor da CIA e ex-secretário de Defesa Leon Panetta.

Em Big Data – um livro esclarecedor e muito oportuno escrito por Viktor Mayer-Schönberger, professor da Universidade de Oxford, e Kenneth Cukier, editor de dados da revista Economist –, os autores argumentam que o monitoramento mudou.

“No espírito do Google e do Facebook”, escrevem, “a ideia é que as pessoas são a soma de relações sociais, interações online e conteúdos que acessam. Para investigar um indivíduo, é preciso examinar o amplo espectro dos dados que o cerca.”

Cukier e Mayer-Schönberger sustentam que a análise de Big Data está revolucionando a maneira como vemos – e processamos – o mundo, um panorama fascinante e alarmante do impacto em todas as áreas.

O volume de dados disponíveis dobra a cada dois anos e Cukier e Mayer-Schönberger argumentam que, com a queda dos custos, as técnicas de análise estão se democratizando. O Big Data fez surgir uma série de novas empresas e ajudou as que já existiam a melhorar o atendimento ao consumidor.

Na eleição de 2012 nos EUA, a campanha de Obama usou análises de dados para montar uma formidável máquina política para identificar potenciais eleitores. E a prefeitura de Nova York também empregou esse tipo de recurso para aumentar a eficiência de atividades como o atendimento em situações de calamidade pública e a identificação de locais que vendem cigarros contrabandeados.

Num futuro próximo, afirmam Cukier e Mayer-Schönberger o Big Data fará cada vez mais “parte da solução para graves problemas globais, como a questão da mudança climática, a erradicação de doenças e o fomento à boa governança e ao desenvolvimento econômico”.

O Big Data também tem seu lado negro. “A captura de dados pessoais está presente na maioria das ferramentas que usamos, de sites na internet a aplicativos para smartphones”, assinalam. O segundo perigo citado pelos autores lembra o filme de ficção científica Minority Report, que retrata um mundo em que as pessoas podem ser detidas por crimes antes mesmo de cometê-los. No futuro próximo, sugerem os autores, as análises de Big Data poderão fazer projeções de comportamento de cada pessoa. Seguradoras, por exemplo, já usam análises preventivas do tipo.

Um dos aspectos problemáticos dessas previsões, advertem Mayer-Schönberger e Cukier, é que elas podem negar “o princípio da presunção de inocência”.

Ao mesmo tempo, o Big Data exacerba “um problema muito antigo: confiar exclusivamente em números, embora eles sejam muito mais sujeitos a erro do que imaginamos”. Fracassos recentes incluem a quebra de Wall Street em 2008, que foi agravada por sistemas de negociação baseados em algoritmos matemáticos.

Além disso, como o músico e cientista da computação Jaron Lanier aponta em seu livro Who Owns the Future?, existe uma enorme diferença entre Big Data científico – dados sobre formação das galáxias ou surtos de gripe – e Big Data sobre pessoas, que é multifacetado, contraditório e pouco confiável.

A seu favor, Cukier e Mayer-Schönberger reconhecem as limitações dos números. Apesar de o livro provocar simpatia e interesse pelas ferramentas de Big Data para “quantificar e entender o mundo”, ele também nos alerta sobre ficar a mercê da “ditadura dos dados”.

O que é Big Data?

O termo é usado para descrever o processamento de volumes muito grandes de informação como, por exemplo, todos os textos da Biblioteca Nacional ou o histórico de buscas dos brasileiros no Facebook. Big Data reúne e organiza gigantescas quantidades de dados para fins públicos ou comerciais. Em 2009, o Google ajudou a prever surtos de H1N1 nos EUA com seus dados de buscas por remédios contra gripe. Os registros de buscas também servem para que empresas criem anúncios direcionados.