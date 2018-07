Enquanto você pulava o Carnaval, as notícias não paravam – reunimos algumas delas em nossos blogs.

No TV sem TV, Gustavo Miller fala do remake de “We are the World”, feito para levantar fundos para a reconstrução do Haiti. A música é a mesma, o clipe quase igual, mas os participantes mudaram bastante.

Se a folia foi brava, dá um pulo lá no LOL e veja se você poderia estar no Texts from Last Night, site que reúne mensagens SMS enviadas por pessoas que já estavam para lá de Bagdá.

No Personal Nerd, aprenda a fazer buscas no Chrome. E aproveite para ver, no P2P, o documentário God Copy, Bad Copy, sobre direitos autorais.

E o editor do Link Alexandre Matias comenta, em seu blog, os bastidores da edição desta segunda-feira.