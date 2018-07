O Digg anunciou um novo layout e sistema para o seu site em evento na SXSW. A feira South by Southwest, que acontece no Texas, apresenta novidades no mundo da música, cinema e mídias interativas.

O site oficial ainda não apresenta novidades, mas em Digg.com/new vemos uma pequena amostra da aparência do site reformulado. Os usuários também podem cadastrar um e-mail e solicitar convite para ajudar a testar o novo sistema.

Segundo um dos programadores do Digg, Steve French, em comentário no próprio site, “é super rápido. Nos esforçamos bastante quanto a arquitetura e ao monitoramento da performance.”

(Fonte: Mashable)