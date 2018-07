O Google lançou nesta segunda-feira, 29, a sexta versão do Google Earth. Além de prédios, paisagens e ruas, agora o programa conta também com reproduções das árvores de cada local — segundo a empresa, mais de 80 milhões delas já estão “plantadas” no software de visualização tridimensional do globo. As últimas versões já possibilitavam que se olhasse o céu e os oceanos.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Outra novidade é a integração total com a função Street View. Desde 2008 já era possível acessar algumas funções no programa, mas só agora os dois funcionam juntos e de forma harmônica, facilitando a visualização das fotografias panorâmicas do mundo todo. Abaixo, o vídeo promocional do Earth 6: