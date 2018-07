A Samsung mostrou nesta quinta, 28, em Seul o novo smartphone Galaxy S II, uma nova versão mais rápida de um de seus modelos mais conhecidos. O aparelho foi lançado em fevereiro durante a feira Mobile World Congress, em Barcelona, Espanha, e começa a ser vendido a partir desta sexta-feira, 29, na Coreia do Sul e a partir de maio em outros países. De acordo com a filial brasileira, o novo smartphone deve chegar ao País ainda no primeiro semestre e não há estimativa de preço. O atual modelo, Galaxy S, tem preço sugerido de R$ 2 mil no mercado brasileiro.

O primeiro modelo do Galaxy S vendeu 14 milhões de unidades, segundo a Samsung. Empresa espera vender 10 milhões da nova versão. FOTO: Truth Leem/REUTERS

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O Galaxy S II é mais fino do que seu antecessor e seu sistema operacional Android roda duas vezes mais rápido graças a um processador de 1,2 GHz de núcleo duplo, enquanto a navegação na internet é 25% mais rápida, de acordo com o fabricante.

O novo celular continua com uma tela de 4,3 polegadas, igual a versão anterior. A espessura é de 9 milímetros e o peso, de 21 gramas.

Na Coreia do Sul, a Samsung reduziu o preço para € 533 (cerca de R$ 1.235) em parceria com uma operadora local. A partir de maio ele poderá ser adquirido em operadoras de 120 países, segundo a empresa. A assessoria da Samsung no Brasil não confirmou se o País está incluído nesta lista.

Desde o lançamento do primeiro modelo do Galaxy S, em junho de 2010, a Samsung afirma ter vendido 14 milhões de unidades do smartphones. O presidente do departamento de celulares da multinacional sul-coreana, Shin Jong-kyun, disse que espera vender mais de 10 milhões do novo modelo, sem detalhar em qual período de tempo.

A apresentação do novo celular com tela sensível ao toque chega pouco depois de a Apple, fabricante do iPhone, abrir um processo acusando a Samsung de copiar o design do iPhone em no Galaxy S. De acordo com a Apple, o iPhone vendeu mais de 100 milhões de unidades do seu smartphone desde o lançamento em 2007.

A Samsung retrucou com uma denúncia semelhante contra a Apple e abriu processo por violação de patentes, em uma guerra que já ultrapassou a concorrência puramente comercial.

“Como a Apple nos processou primeiro, respondemos com firmeza para proteger os clientes, sócios e nossa posição de fabricante líder”, disse Shin, segundo a agência de notícias local Yonhap.

Apesar das divergências, a Samsung é um dos mais importantes fornecedores de componentes do iPhone e do iPad, e a Apple é uma das principais fontes de renda da Samsung.

/ EFE, COM REDAÇÃO LINK