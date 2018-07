A Microsoft pode retomar a liderança sobre seus concorrentes Google e Mozilla com o novo navegador que planeja lançar no ano que vem, afirmou o chefe da unidade do Internet Explorer da companhia.

Ryan Gavin disse em entrevista que o Internet Explorer 9 está gerando interesse entre programadores externos, que são chave para seu sucesso, graças a novos recursos e a uma atitude mais aberta a aplicativos desenvolvidos por terceiros.

A Microsoft, que na quarta-feira perdeu sua liderança como maior empresa de tecnologia do mundo em valor de mercado para a Apple, tem visto sua fatia no mercado de navegadores de Internet cair de 95 por cento no começo dos anos 2000 para 60 por cento.

Reguladores europeus e norte-americanos vêm ajudando o crescimento de programas rivais, como o Google Chrome, ao forçar a separação do navegador da Microsoft de seu sistema operacional Windows, o mais usado no mundo.

O Google também está desenvolvendo seu próprio sistema operacional, com base no Chrome, que segundo a empresa será menos pesado que o Windows e mais acessível em relação à Web, além de ser gratuito.

A Microsoft está apostando que o Internet Explorer 9 fornecerá uma experiência visual muito superior à dos atuais navegadores no mercado com o poderoso processador de gráficos do computador, através do Windows, para acelerar o processamento do software.

Com HTML5, um novo padrão que vem ganhando popularidade, a Microsoft também espera melhorar efeitos visuais usando uma só de linguagem de marcação que pode ser usada em todos os navegadores, o que simplifica o trabalho de programadores e melhora a experiência do internauta.

A linguagem HTML5 permite o uso de aplicativos visuais como vídeos, que hoje em dia dependem do programa Adobe Flash ou o menos comum Microsoft Silverlight para serem visualizados.