O VEVO, plataforma online dentro do YouTube onde as gravadoras postam clipes e vídeos de seus artistas, reinava como site mais visitado da categoria de música. Uma pesquisa da comScore apontava em fevereiro que a página havia recebido mais de 35 milhões de visitantes únicos naquele mês. Mas um novo levantamento divulgado nesta quinta, 9, mostra que o novo líder da música na web é o site norte-americano da emissora MTV, que atingiu 53 milhões de visitantes contra 49 milhões do VEVO.

A disputa é importante, pois ambos os sites querem ter a preferência em lançamentos e exclusividade em materiais de grandes artistas. Nesse sentido o VEVO, mesmo tendo recebido a notícia do 2º lugar, será o local onde a Universal irá a partir de agora postar seus vídeos (até então essa transmissão era feito no MTV.com).

“Ainda somos o número um em clipes e programas de música – e não a MTV. Se alguém busca por conteúdo original de música, VEVO ainda é de longe o líder”, afirmou David Kohl à revista Fast Company.

Mas para o outro lado, a história não é bem assim. “Há música em cada página de nosso site e a música vem de muitas maneiras. MTV é muito mais que clipes: é performances ao vivo, shows ao vivo, entrevistas e bastidores”, rebateu Van Tofler, presidente da MV Network, defendo o site que cresceu, em número de visitantes, 165% em um ano.

Abaixo, os gráficos que mostram a virada do MTV.com no VEVO. A reportagem completa sobre a disputa pela hegemonia na música na internet você lê, em inglês, no site da revista Fast Company.

Primeiro a pesquisa da comScore de fevereiro, que mostrava o VEVO na liderança…

…e os números de agosto, que mostram a vrada da MTV.com