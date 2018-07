Estudo mostra que foto de perfil, local de trabalho e amigos estão entre itens mais notados nas redes sociais

SÃO PAULO – O Mashable usou um serviço de monitoramento de olhar chamado EyeTrackShop para mapear quais áreas das páginas de perfil de diversas redes sociais que são mais vistas pelos usuários. O estudo revelou, por exemplo, queno LinkedIn o nome da profissão chama mais atenção do que a foto do perfil.

A pesquisa contou com a participação de 30 pessoas, que tiveram o movimentos dos olhos acompanhados e analisados por uma webcam enquanto olhavam para diferentes páginas de perfil.

O próprio site admite que a amostragem é bem pequena e que os resultados não são conclusivos, já que os itens que chamam a atenção em determinada página dependem muito do conteúdo mostrado nela, mas as imagens geradas pelo estudo dão uma boa ideia de como os olhos dos usuários percorrem as estruturas dos sites.

No Facebook, os tópicos que mais chamam a atenção são: foto de perfil, informação sobre local de trabalho/estudo, os primeiros conteúdos publicados e pessoas de quem você é amigo — esse último ponto também é muito notado no Twitter e no Google Plus.

