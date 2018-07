LOGIN | Silvio Meira

Chefe do Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife

O Orkut sentiu o peso do Facebook no mundo?

O Orkut virou a rede social em que eu vou lá, coloco uma foto, comento. Mas você jamais ouviu falar de algum grande sucesso criado ao redor do Orkut; ele como ponto de articulação de uma cadeia de valor. O que faltou Orkut entender – e, não tendo entendido isso lá na construção da plataforma de software, ficou muito difícil fazer depois – é que a rede social das transações entre as pessoas é apenas uma parte do processo. Uma parte ainda maior é como instituições podem agregar à rede social seus conjuntos de funcionalidades e experiências.

Foi aí que o Orkut perdeu o pé?

O Orkut perdeu o pé porque sua interface de programação é muito complexa. Além disso, se você faz uma coisa no Facebook, pode torná-la global. No Orkut, não. O Facebook, sendo um engenho que conecta pessoas, é, quase por definição, uma máquina programável conectada em rede que pode ser ligada a outras máquinas. Eu acredito em um futuro da web – muito próximo, no horizonte dessa década – onde os próprios sistemas de informação formarão redes sociais para entregar resultados para os usuários. Não são só as pessoas que estão sendo articuladas em rede, o próprio software é articulado em ou através de redes sociais. Os softwares passam a ser entendidos como agentes, que contribuem para a construção de valor naquelas redes sociais.

O Google não entendeu isso?

O problema é o seguinte: a filosofia do Google e a filosofia do Facebook. Enquanto o Facebook diz que vai conectar pessoas e suas informações em um ambiente em rede, o Google quer organizar toda a informação do mundo.

O que vai pesar para uma rede social ser a mais usada?

O melhor funcionamento em ambiente móvel, a homogeneização e a simplificação das plataformas do ponto de vista da utilização pessoal. No fim de 2010, o Brasil tinha 19 milhões de smartphones. Eu acho que, no fim deste ano, serão 35 milhões. Não há nenhuma forma decente usar o Orkut no smartphone, já Facebook tem uma aplicação fantástica.

