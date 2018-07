Estão abertas as indicações para a 14ª edição do Webby Awards, a premiação mais tradicional da internet, que pede para os internautas enviarem dicas de sites e ações online que possam ser eleitas para a premiação. O prêmio, entre outras coisas, é conhecido por permitir que os vencedores usem apenas cinco palavras para o discurso de agradecimento (veja o vídeo acima) e aceita indicações para as seguintes categorias: Website, Propaganda e Mídia Interativa, Filme e Vídeo Online e Web Móvel. As indicações podem ser enviadas pelo site oficial do Webby Awards até o dia 30 de outubro.