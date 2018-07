No Brasil, Salman Khan se surpreendeu com entusiasmo sobre seu projeto

SÃO PAULO – O ex-analista de fundos de investimento e hoje um dos educadores mais populares do mundo, Salman Khan, visitou o Brasil nesta semana e se impressionou com a “energia”.

Salman Khan visitou o Museu de Imagem e Som, onde deu uma palestra. FOTO: Clayton de Souza/ESTADÃO

“A sensação é de que aqui vocês querem que as coisas aconteçam rapidamente”, disse Khan durante palestra, no Museu de Imagem e Som, em São Paulo. “Nos próximos cinco ou dez anos, tenho certeza, o Brasil será um case de educação para o resto do mundo.”

Em menos de um dia, Khan se encontrou com a presidente Dilma Rousseff, o ministro da Educação Aloizio Mercadante, e fechou uma parceria de R$ 10 milhões com a fundação que leva o sobrenome do homem mais rico do Brasil, Jorge Paulo Lemann. A Khan Academy, organização sem fins lucrativos, já recebeu cerca de US$ 2 milhões do Google e US$ 1,5 milhões da fundação de Bill Gates.

Dilma o convidou a produzir aulas em vídeo para ensino básico. Mercadante comentou os planos para o que chama de Universidade Livre, um arquivo digital de aulas compartilhado entre as 59 instituições federais de ensino superior do País, e disse que as aulas da Khan Academy estarão acessíveis nos 600 mil tablets Android distribuídos pelo MEC a professores de ensino médio. Mas como o app da Khan Academy só está disponível para iOS, o professor terá de assistir às aulas no navegador.

