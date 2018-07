A trilogia de Francis Ford Coppola deixa as telas de cinema e ganha versão de game social em formato multiplayer

MADRI – Não é a primeira vez que a trilogia cinematográfica “O Poderoso Chefão” ganha uma versão para game, mas dessa vez as intrigas mafiosas de Don Vito Corleone chegam à rede social Facebook, pelas mãos da Paramount Digital Entertainment, produzido pelo grupo especializado em jogos sociais Kabam.

—-

As companhias anunciaram, em comunicado, que, enquanto esperam a versão definitiva lançada para Facebook, os internautas já podem se registrar para se divertir de pequenas amostras.

Com o título de “O Poderoso Chefão: As Cinco Famílias”, o jogo é uma precuela – narrativa que conta o início da história já conhecida pelos filmes – e aposta no formato de multijogador, gratuito e pelo gênero “shooter”, permitindo que se jogue com milhares de jogadores ao mesmo tempo.

Os usuários terão de se inscrever em uma das cinco grandes famílias que dominavam Nova York na época da Lei Seca para lutar por dinheiro, poder, respeito e o título de “Don”. Além disso, o jogo propõe um modo para interagir com outros jogadores de uma maneira mais competitiva.

A empresa responsável pelo jogo está abrindo inscrições para quem queira jogar o ‘Godfather’ na versão beta. Para se inscrever, clique aqui.

Veja o trailer do game na sua versão para PC:

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/TyurQFB7Gbo" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

*Atualizado às 18h58

/EFE