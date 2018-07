Site de educação prevê conteúdo mais interativo com games, conteúdos multimídia e discussões em grupo

SÃO PAULO – Livros eletrônicos são em média 53% mais baratos do que os impressos. E a venda deles cresceu 400% entre 2008 e 2009. Embora ainda seja cedo para especular sobre o futuro dos livros, já é claro que os e-books ocupam um espaço importante no mercado editorial.

O infográfico criado pelo site OnlineEducation.net traça um panorama do mercado atual e prevê novidades nos livros eletrônicos no futuro – por exemplo, um conteúdo mais interativo com games, timeline interativa e discussão em grupo.

