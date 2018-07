A empresa Logitech apresentou nesta quarta-feira, 6, em Nova York seu dispositivo Revue, um adaptador que servirá para se conectar à plataforma de TV do Google, a nova aposta da empresa de internet que pretende integrar televisão e internet.

O dispositivo, que custará US$ 300, é composto por uma caixa que se conecta à televisão e à internet para acessar os serviços do Google TV. Ele vem ainda com um teclado sem fio que serve de controle, detalhou a Logitech.

O teclado inclui um painel de controle para navegar pela página do Google TV, assim como acessar os aplicativos adaptados ao sistema, como o da Netflix, que aluga filmes online, ou da rede social Twitter, para mandar as mensagens de 140 caracteres.

O teclado especialmente criado para acessar o Google TV a partir do conversor da Logitech. FOTO: Brendan McDermid/REUTERS

O fabricante suíço de acessórios de computadores explicou que o adaptador para o Google TV também poderá ser controlado à distância usando diferentes dispositivos móveis, como smartphones, o iPad ou o iPod Touch.

Além disso, o Revue poderá ser controlado a partir do Logitech Mini Controller, um pequeno teclado que cabe na palma da mão, desenhado especialmente para o sistema do Google TV, e que permite realizar buscas e selecionar imagens.

Entre os acessórios do novo aparelho da Logitech está uma webcam com o nome de “TV Cam”, que pode ser encaixada em cima ou ao lado da televisão para realizar chamadas de vídeo em alta definição.

O serviço de TV do Google promete converter a internet em um canal de conteúdos adaptados para o televisor de casa e competirá com outros sistemas semelhantes, como o Apple TV, TiVo, Boxee, Roku e Vudu nos EUA.

Nenhum dos sistemas existentes permite navegar livremente pela internet e se limitam a oferecer apenas um determinado número de conteúdos, como o YouTube, o Flickr, o Facebook, ou canais para alugar filmes ou séries, como a Netflix ou a Amazon.

A plataforma do Google TV, além de incluir os aplicativos mencionados, foi pensada para navegar na internet a partir da TV, usando o navegador Chrome, do Google, como se faz no computador.

O projeto do Google TV, que foi anunciado no mês de maio, é liderado pela empresa californiana e conta com o apoio de diferentes sócios, como a Logitech, Intel, Adobe e Sony, que fabricará uma nova geração de televisores para o serviço.

/ EFE