SÃO PAULO – As piadas de 1º de abril do Google são um hábito anual da empresa, que se dedica a criar as ideias mais estranhas da internet. Veja as bricadeiras deste ano:

Coleção do YouTube em DVD:

Barra de cereais do Google:

Gmail em código Morse:

Google Maps em 8-bit para o Nintendinho (acesse o mapa aqui):

Modo multitarefa do Chrome coloca dois mouses na tela:

Google vai desenvolver carros de corrida para a Nascar que dirigem sozinhos (leia aqui)

Modo de busca “realmente avançado” (entre aqui):

Para você buscar “palavras quase, mas não inteiramente diferentes” da que você procura, “gírias que rimam com”; e reduzir os resultados de acordo com a tipologia, com a imagem de fundo e que serão atualizadas nas “próximas 24 horas”, entre outras opções.

Google vai usar cangurus para mapear o interior da Austrália no Street View (leia aqui).

Google Analytics agora vai detectar o tráfego de fora da Terra (leia aqui):

Programa do Google ajuda a adaptar sites aos telefones com tecla giratória (leia aqui):