Na maior feira de tecnologia da Europa, empresas fazem de tudo para chamar a atenção do público. Veja galeria de fotos

Leia mais

Renata Miranda

ENVIADA ESPECIAL

Robô faz pole dancing em estande da Tobit. FOTO: Renata Miranda/AE

HANNOVER – Para atrair a atenção dos cerca de 340 mil visitantes que devem passar pela CeBIT, em Hannover, entre hoje e sábado, os 4,2 mil expositores fazem de tudo para se destacar. Com o objetivo de fazer seu produto aparecer mais que os outros, vale tudo – desde brindes até dançarinas eróticas robotizadas.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

No espaço do Google+, por exemplo, a empresa oferece chocolate e bebidas quentes de graça para tentar combater o frio que faz aqui. A fila formada é tão grande que chega até alguns dos corredores do pavilhão. Há também uma cabine onde é possível tirar fotos e enviar os arquivos pelo Gmail.

A empresa de software Torbit, no entanto, foi um pouco além. No espaço que ocupa no pavilhão 6, a poucos metros do estande oficial do Brasil, há uma espécie de boate futurística, onde é possível desfrutar das melhores cervejas alemãs enquanto robôs se enroscam num mastro fazendo uma dança “sensual” – e um tanto quanto esquisita.

Veja mais fotos da feira de tecnologia:

+ Veja o que já foi publicado sobre a CeBIT

—-

Leia mais:

• Eric Schmidt: ‘Já estamos vendo a ficção científica virar realidade’