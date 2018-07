Bret Taylor deixou o cargo de diretor de tecnologia no Facebook para se dedicar a um projeto próprio

Bret Taylor é o primeiro alto executivo a abandonar a empresa. FOTO: Reprodução/ThomasHawk

SÃO FRANCISCO – O diretor de tecnologia do Facebook, Bret Taylor, irá deixar a empresa em “algum momento deste verão” (no hemisfério norte) para abrir sua própria empresa, marcando a primeira saída de um executivo do alto escalão da rede social.

Em um anúncio em sua página no Facebook, confirmado por um porta-voz da companhia, Taylor disse que irá criar uma nova empresa com Kevin Gibbs, um engenheiro sênior do Google, de acordo com seu perfil na rede social.

Alguns investidores especularam que o Facebook teria problemas em manter talentos após sua conturbada oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês).

Bret Taylor é um dos criadores do Friendfeed, startup comprado pelo Facebook em agosto de 2009. Antes disso, Taylor trabalhava no Google, sendo responsável pelo desenvolvimento do Google Maps.

