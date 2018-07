O primo pobre e mais legal do Photoshop

Quem tem problemas em acessar o Photoshop Express (aquele online, de graça, bom mas super pesado) tem uma opção também gratuita tão boa ou melhor do que o site da Adobe. É o Pixlr (pronuncia-se ‘picsler’, tipo Flickr). O site tem praticamente o mesmo lay-out do Photoshop e as mesmas ferramentas, com os mesmos ícones nos mesmos lugares. Na verdade, é igualzinho à versão 4 do Photoshop, antiga mas muito eficaz.

04/06/2009 | 20h00

Por Lucas Pretti - O Estado de S. Paulo