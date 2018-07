Quando nossa minivan de 12 anos finalmente entregou os pontos, chegara a hora comprar um carro novo.

Eu não queria outra minivan; guiar um veículo com sete assentos de alto consumo não fazia muito sentido quando 98% de minhas viagens envolvem uma criança e um motorista. Eu decididamente não queria um SUV (veículo utilitário esportivo); nos 18 anos que vivo em Connecticut, ainda não encontrei corredeiras de enchente ou uma montanha inesperada no caminho para o supermercado. Mas eu queria alguma coisa mais espaçosa que meu amado Honda Fit. Eu o amo, mas dois dos meus filhos já são adolescentes, de modo que ele ficou apertado.

Eu acabei me decidindo por um Prius V novo em folha, que é um Prius aumentado.

A Toyota sempre foi líder em motores híbridos, e eu sempre adorei o Prius normal. O Prius V (pronuncia-se “vi” e não “cinco”) é parecido com o crossover Prius. Para deleite dos meus filhos, ele tem tanto espaço quanto um SUV pequeno; os assentos traseiros oferecem 30% mais espaço que o Prius normal, e até reclinam.

Acho o carro visualmente bonito também; a Toyota finalmente eliminou a estúpida barra de suporte que costumava bloquear a janela traseira. E a rodagem é perfeita.

Claro, não se vai de 0 a 100 em cinco segundos nesse carro. Mas ele faz 44 milhas por galão (cerca de 19 quilômetros por litro), e produz um décimo da poluição de um carro normal, o que me deixa muito contente.

Melhor de tudo (para um “tecnófilo” como eu), o Prius V é o primeiro Toyota a incorporar um novo sistema eletrônico, o Entune. O conceito é brilhante; a tela sensível ao toque do painel oferece botões para aplicativos como Bing, Traffic, Weather e rádio Pandora que se conecta à internet via seu telefone. Ele funciona com iPhone ou telefones Android, contanto que você tenha baixado o necessário aplicativo telefônico Entune e se inscrito numa conta gratuita.

Durante dias, porém, eu não consegui fazer o sistema funcionar. Emparelhei meu iPhone com o sistema Bluetooth do carro em segundos, para poder tocar música e fazer ligações telefônicas sem fio sem o menor problema. (Um toque legal: a música do Bluetooth vai diminuindo de intensidade e para quando você recebe um telefonema, mesmo quando você não está fazendo a ligação pelo sistema de som do carro). Mas sempre que tentei usar um dos aplicativos do carro, recebi uma mensagem que dizia algo como “Sem conexão com a internet”.

Precisei de algumas consultas no Google para desenterrar o problema bizarro. O Prius só pode ter conexões de internet quando o iPhone está conectado à entrada USB do painel. Não posso conectar com o Bluetooth. (Os telefones Android, por sua vez, funcionam sem fio). A Toyota indica que resolverá em breve o problema específico com iPhone.

Resolvido o problema, porém, eu vi o potencial instantaneamente.

Depois de colocar meu nome e senha do Pandora, podia sintonizar qualquer uma de minhas “estações de rádio” sob encomenda enquanto guiava (com um olho vigilante no limite de dados mensais da Verizon, é claro). Eu podia ver os preços da gasolina em postos de gasolinas próximos em meu painel sem ter sair da via rápida.

O mais sensacional de tudo, o Entune funciona com o sistema GPS do carro. Sempre que este nos está guiando para um destino, ele usa a conexão de internet do nosso telefone para baixar dados sobre o trânsito, e localiza pontos de engarrafamento à frente antes de nós. De repente, a tela do painel poderia dizer, “Engarrafamento daqui a 4 quilômetros, velocidade média 16 quilômetros por hora”. O sistema oferece dois botões: Accept e Detour (Aceitar e Desviar). Isso mesmo; com um toque na tela, você pode direcionar o Prius para encontrar um caminho para contornar o engarrafamento.

Gostaria de poder dizer que ele sempre funciona. Vi essa mensagem cinco vezes nas duas semanas que possuo o carro. Em duas, o telefone me guiou brilhantemente para contornar engarrafamentos horríveis, e eu exultei com a superioridade. Uma vez, o engarrafamento parecia não existir. Em duas, indiquei Desviar, mas o carro me manteve na rota principal (talvez não houvesse um desvio factível).

Aliás, o sistema GPS é uma bênção relativa. É o primeiro sistema GPS de fábrica que eu já vi que permite que se fale o endereço inteiro do destino para acioná-lo: “Destino Avenida Maple, 1283, Flemington, New Jersey”. Nada daquela tediosa digitação por toques numa tela morosa. E eu adoro a maneira como a tela nos mostra réplicas reais das placas verdes da via à nossa frente (”I-95 Norte, Faixa da Direita Apenas”) quando é a hora de mudar de faixa para sair da via rápida. Quando há um amontoado delas, ele escurece todas menos aquela que você deve supostamente seguir.

Infelizmente, diferentemente do meu Fit, este é um daqueles carros que trava o GPS se o carro estiver em movimento para que o passageiro não possa introduzir um destino enquanto você guia.

Pior, a tela atualiza com muita lentidão – talvez um quadro por segundo. Em outras palavras, ela às vezes fica atrás do tempo real, o que é um beijo da morte para um sistema GPS. Durante o fim de semana, perdi um retorno porque a tela mostrava que eu ainda não o havia alcançado.

Como a maioria dos sistemas eletrônicos ambiciosos de carros modernos, este precisa de um pouco de aprendizado e um pouco de estudo de um manual do usuário incrivelmente deplorável. Há muitas decisões de interface desconcertantes típicas de companhias automobilísticas e mensagens de erro.

No geral, porém, o sistema Entune do Prius V, que em breve virá em outros carros da Toyota, põe muito poder útil nos lugares certos. A ideia de usar nosso telefone para fornecer uma conexão de internet ao carro é simples e brilhante, embora a Toyota ainda precise explorá-la além de algumas funções muito básicas. Há novos aplicativos a caminho, segundo a empresa.

E considerando a maravilha do carro em si – grande, lindo, espaçoso, incrivelmente econômico – o Entune é uma merecida concretização da cereja em cima do bolo.

/Tradução de Celso Paciornik

* Publicado originalmente em 3/5/2012.