Salas enormes para diretores e equipes de tecnologia que só executam projetos são palavras do passado no Itaú: hoje, quem visitar o novo centro de tecnologia da empresa, em São Paulo, verá um ambiente parecido com o de muitas startups.

“Hoje, diretores e analistas sentam todos juntos. É uma questão de acessibilidade: o diretor precisa circular e ajudar a resolver problemas”, explica Ricardo Guerra, diretor de tecnologia do banco. Segundo ele, colocar a tecnologia dentro do negócio é essencial: “Não dá só para passar bastão: as equipes precisam estar integradas para resolver os problemas do cliente.”

O Itaú inaugurou há alguns meses um novo centro de tecnologia. O que mudou?

Há mudanças na forma de desenvolver a tecnologia?

Como o Cubo, espaço de startups do Itaú, se relaciona com isso?

O Itaú é conhecido como um dos maiores empregadores de engenheiros do País. Muitos jovens, porém, estão interessados em startups. Está mais difícil contratar?

Faz parte do processo de transformação digital: para nós, é entender a necessidade do cliente. É uma evolução que envolve vários aspectos, incluindo o ambiente. Antes, eu tinha uma sala gigante na empresa, maior que o meu quarto. Hoje, diretores e analistas sentam juntos. Não é sobre quebra de hierarquia, mas sobre acessibilidade. A ideia é que os diretores possam circular na empresa e ajudar a resolver problemas.Sim. Décadas atrás, o time de tecnologia só respondia a demandas. Hoje, não dá só para ficar passando bastões: as equipes precisam ser integradas para resolver os problemas do cliente. O profissional de tecnologia precisa estar integrado ao negócio e antenado com a melhor tecnologia disponível. Se você não usar internet das coisas, inteligência artificial ou nuvem, corre risco de ser mais lento ou mais caro.O Cubo tem uma função importante no banco: nos tirar da zona de conforto para entender evolução de ponta. Hoje, sei que os melhores empreendedores do País estão lá. Já o nosso centro é outra coisa: precisamos que as pessoas da organização tenham o mesmo jeito de pensar de quem está no Cubo. Não tem porque ser diferente só porque é dentro de casa.Quanto mais se investe em tecnologia, mais gente se forma na área. Acho ótimo que mais gente queira trabalhar em startups. Hoje, o mundo é baseado em cooperação. No Vale do Silício há dinâmica maior: muita gente empreende, aprende e depois pode ir para uma empresa grande. É saudável: a entrada e saída de profissionais areja a equipe.