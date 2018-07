Protótipo de celular com Windows Phone 7. FOTO: DIVULGAÇÃO

A empresa de pesquisas IDC publicou um estudo na terça-feira, 29, no qual faz uma previsão otimista sobre o mercado de smartphones para 2011 e de grandes mudanças até 2015. Ao redor do mundo, o mercado cresceria em torno de 49,2% até o fim do ano, graças a um migração massiva de usuários de celulares comuns para smartphones.

As fabricantes de aparelhos celulares sofisticados teriam no balanço de 2011 um número próximo a 450 milhões de aparelhos vendidos. Em 2010, o total vendido foi de 303,4 milhões. Em comparação ao mercado de celulares comuns (os chamados “features phones”), a movimentação financeira gerada pela primeira mercado seria da ordem de quatro vezes maior que o último.

Para 2015, a IDC prevê um cenário em que o Android, sistema operacional do Google, dominaria isolado seguido mais de perto pela Microsoft e seu Windows Phone 7. A empresa acredita que o acordo selado entre a empresa de Bill Gates e a fabricante Nokia poderia alavancar a base de usuários do WP7, ultrapassando o iOS da Apple e o Blackberry da RIM, apesar de nenhum modelo de celular da Nokia com o sistema da Microsoft ainda estar à venda atualmente.

O responsável pela pesquisa, Ramon Llamas, disse que a empresa aposta que os aparelhos Nokia com a plataforma da Microsoft imbutida poderão estar disponíveis para os consumidores em 2012, o que fundamenta a estimativa da IDC para 2015. O quadro comparativo entre os quatro anos (de 2011 para 2015) elevaria a parcela de mercado do Android de 39,5% para 45,4%.

O Symbian, sistema operacional abandonado pela Nokia, praticamente deixaria de existir, caindo dos seus 20,9% para 0,2%. E o Windows Phone 7 saltaria de 5,5% para 20,9%. O sistema operacional do iPhone e o do BlackBerry da RIM se manteriam quase estabilizados, sem mudanças notáveis. Por fim, a IDC prevê o ganho de mercado de novos softwares, crescendo dos atuais 3,5% para 4,6% (+28%).

Confira na tabela:

Clique na imagem para ampliar. Fonte: IDC