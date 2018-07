Quem é quem? Quem é quem?

SÃO PAULO – Responda rápido: quem é homem e a mulher na foto acima? Antes de saber se sua resposta está certa, saiba que 83% de um grupo de 1.066 americanos acertaram o nome do sujeito, enquanto apenas 21% identificaram a executiva. A pesquisa foi aplicada pelo Pew Research e tem por objetivo saber o quanto as pessoas sabem sobre tecnologia e internet, dois elementos absolutamente presentes no cotidiano da maioria da população no mundo.

Antes de continuar lendo, experimente fazer o quiz, neste link (não vale consultar a internet para obter as respostas sobre ela, ok?). Como o questionário está em inglês, confira abaixo uma tradução das perguntas e respostas:

As cincos primeiras são afirmações para as quais deve-se apontar se são verdadeiras ou falsas:

1) A internet e a World Wide Web são a mesma coisa

2) O Twitter limita o número de caracteres por tweet a 140

3) A Lei de Moore se refere à quantidade de transistores podem ser colocados em um chip de computador

4) Quando uma empresa publica uma política de privacidade, ela garante que a companhia mantém confidencial todas as informações que coleta de seus usuários

5) O primeiro navegador gráfico vastamente popular, lançado em 1993, foi:

6 e 7) Quem é esse líder/chefe da indústria da tecnologia?

8) A Apple lançou seu primeiro iPhone em que ano?

9) Selecione a maior quantidade de dados:

- Um kilobyte

- Um megabyte

10) Neutralidade de rede se refere a:

- Posts em sites que são apartidários

- Um comprometimento de usuários de alguns sites de que eles não farão comentários críticos

- O modo que editores do Wikipedia são instruídos para aprovar novos verbetes no site

- Tratamento igual de conteúdos digitais por provedores de internet

11) Em qual universidade nasceu o Facebook?

12) O que significa URL?

- Ligação ultra confiável

- Sujeição de responsabilidade pelo usuário

- Limite de taxa única

- Localizador-Padrão de Recursos

Em seguida, há perguntas pessoais sobre seu gênero, idade e escolaridade (ensino médio completo e incompleto / ensino superior incompleto / ensino superior completo).

Resultados

Antes de qualquer coisa, as personalidades da foto do início são Bill Gates, cofundador da Microsoft, e Sheryl Sandberg, braço direito de Mark Zuckerberg no Facebook e diretora operacional da rede social.

A Pew Research identificou que apenas 23% dos entrevistados sabem o que é WWW (o que diriam sobre quem é Tim Berners-Lee?), apesar de muitos provavelmente digitarem a sigla algumas dezenas de vezes por dia.

Mais de 90% ignoram o pioneirismo do navegador Mosaic – criado um ano antes do Netscape, e dois antes do Internet Explorer e do Opera.

Mesmo sendo dos EUA, onde o iPhone da Apple domina 42% do mercado de smartphones, 64% dos entrevistados erraram o ano de lançamento do primeiro modelo do iPhone, aquele que revolucionou a indústria de dispositivos móveis por completo. Outros 58% também erraram a universidade na qual nasceu o Facebook, rede social utilizada por mais de 1,35 bilhão de usuários no mundo.

Entre os resultados mais críticos, o de que 56% acreditam que a política de privacidade garante a confidencialidade de suas informações; e o de que 26% acham quem um kilobyte (KB) é maior que um megabyte (MB).

Entre as boas surpresas, o fato de que 61% dos respondentes acertaram o significado de neutralidade de rede (embora o resultado possa ser considerado baixo se levarmos em conta que as alternativas incorretas chegam a ser engraçadas), e os 69% que acertaram o significado de URL.

O estudo identificou ainda que os entrevistas mais jovens tiveram índices maiores de acertos, bem como os com maior escolaridade (a diferença entre os com ensino superior completo e os com ensino médio foi de 2,6 pontos).