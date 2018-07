Novos modelos para todos os iPods, versão renovada do sistema operacional móvel iOS e do iTunes, e a esperada Apple TV. Foram esses os lançamentos que Steve Jobs, o fundador da Apple, anunciou nesta quarta-feira no Centro de Artes Yerba Buena, em São Francisco, mesmo local onde foi apresentado o iPad no início do ano.

Jobs subiu no palco às 14 horas e começou a sua palestra jogando números de vendas de aparelhos da Apple. “Quantos dispositivos equipados com o iOS nós vendemos desde que o lançamos há alguns anos? 120 milhões”, disse ele, introduzindo a primeira novidade do dia, as versões 4.1 e 4.2 do sistema operacional. O primeiro já estará disponível na próxima semana, com a correção de alguns bugs e com algumas melhorias. Agora o iOS conta com um Game Center para jogos multiplayer, aluguel de séries de TV, fotos HDR (longos panoramas em alta definição) e a possibilidade de subir vídeos via Wi-Fi.

Já em novembro, será lançado o iOS 4.2, também com download gratuito no iTunes, que levará todas essas características para o iPad – que, a partir de agora, também poderá imprimir documentos via wireless.

Logo depois, foi a vez dos iPods. Nos últimos dois anos, novos aparelhos foram apresentados em eventos em setembro, e dessa vez não foi diferente. O primeiro que Jobs mostrou foi o novo Shuffle. “15 horas de música nesse pequeno aparelho. Vem em cinco cores e custará US$ 49”, disse.

O seguinte, o Nano, foi o que mais mudou. Para começar, o lado ruim: não tem mais câmera. Mas agora tem uma tela multitouch e é bem menor (46%) e mais leve (42%). O de 8GB será vendido por US$ 149, enquanto o de 16GB sairá por US$ 179.

Outro que ficou bem diferente foi o iPod Touch, que agora está como todos esperavam. A nova tela tem a mesma tecnologia de Retina Display do iPhone 4, que tem 4 vezes o número de pixels. Além disso, agora será equipado com uma câmera na frente (com o serviço Facetime, para conversas por vídeo) e outra atrás (que filma em HD). O de 8GB custa US$229, o de 16GB US$299 e o de 64GB US$ 399.

“Como vocês sabem, os iPods formam um grande dueto com o iTunes”, linkou Jobs, para logo depois anunciar a nova versão, a 10, do serviço. A principal novidade será o Ping, uma espécie de rede social dedicada à música que ficará embutida no programa.

“Algo que prezamos nessa nova versão é ajudar os usuários a descobrir novas coisas. Com 12 milhões de músicas no acervo, como achá-las? No iTunes 10, pensamos uma maneira de fazer isso. É uma espécie de rede social, como se o Twitter e o Facebook se fundissem com o iTunes”, anunciou. À primeira vista, a ferramenta não impressionou – copia a timeline do Facebook para vender mais e mais mídia.

No final, “mais uma coisa”, e era nada menos que a nova Apple TV. “Nós introduzimos a Apple TV quatro anos atrás. Vendemos um monte de aparelhos, mas nunca foi um grande sucesso. Agora vamos mudar tudo. Falamos com as pessoas que tinham o aparelho e elas o adoravam. Viam filmes de Hollywood e séries TV quando e como elas quisessem. Mas agora será tudo em HD e com baixos preços”, disse Jobs.

O serviço funcionará com aluguel de filmes (US$ 4.99 por dia, antes que sejam lançados em DVD) e séries de TV, sem comerciais, que ficarão em US$ 0,99. Por enquanto, tem parcerias com a ABC e a Fox, mas Steve acha “que os outros estúdios logos os seguirão”. Com um aplicativo chamado AirPlay, será possível sincronizar o streaming de vídeos do iPad, iPhone e iPods diretamente com a sua televisão.

“Se você assina a Netflix, pode ver todo o conteúdo na sua TV, além de vídeos em HD do YouTube e fotos do Flickr”. O preço do aparelho da Apple TV, agora quatro vezes menor, será de US$ 99.