O convite que a Apple enviou para jornalistas estampa um violão com uma maçã vazada na boca da caixa de ressonância. Pode ser uma pista falsa, mas tudo indica que o anúncio de amanhã, quarta-feira, 1, tem a ver justamente com música. Não apenas por causa da imagem, mas também porque o mês de setembro ao menos nos últimos dois anos foi o escolhido para os anúncios de novidades relativas ao iPod. Mas mesmo essa pista não ajuda esclarecer o que, afinal, a empresa lançará amanhã. Muitas pessoas apostam apenas em um iPod novo. Outras que o iTunes finalmente aproveitará a tecnologia do Lala, serviço de streaming comprado pela Apple, e migrará para a nuvem.

Se os últimos dois keynotes da companhia foram esvaziados de surpresas, com um anúncio de um iPhone que o Gizmodo já havia mostrado e outro que se resumiu a um grande pedido de desculpas por causa de problemas na antena do aparelho, este de quarta-feira promete ser bem diferente. Especulações são muitas, mas, ao contrário do dia anterior ao lançamento do iPad, ninguém sabe direito o que virá pela frente.

Mudanças no iTunes estão entre as prioridades da empresa, mas provavelmente elas não sairão amanhã, já que a Apple ainda não tem todos os acordos necessários com gravadoras para poder lançar um serviço assim, baseado na execução por streaming e não no modelo de download pago que o consagrou. Diversos sites falam também que o tempo de execução de um sample ou canção no programa aumentará para 90 segundos. Atualmente, quem deseja ouvir um trecho de uma canção antes de comprá-la, só pode fazer isso durante 30 segundos. Mas isso, se de fato for verdade, com certeza não será o maior dos anúncios da palestra.

Outra hipótese é uma renovação da Apple TV, que viraria iTV e custaria US$ 99 por lá. Há um claro movimento que mostra que, em breve, a empresa deve lançar algo grande nessa área. Já faz algum tempo que a companhia pressiona estúdios para que disponibilizem episódios de séries e outros programas por US$ 0,99. Mas talvez seja algo tão grande que não caiba na keynote de amanhã – e o que aquele violão teria a ver com isso tudo, não é?

E finalmente, respondendo ao título do post: ninguém sabe. Descobriremos amanhã, às 14h, e você pode acompanhar tudo pelo live-blogging aqui do Link.

