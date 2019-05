Na segunda-feira, a Apple encerrará a temporada de conferências para desenvolvedores que mobiliza o Vale do Silício desde finais de abril. Um mês e meio em que os grandes – Facebook, Google, Microsoft e Apple – convocam quem cria software e hardware para suas plataformas e explica quais as novidades esperadas para o ano. Ninguém espera grandes lançamentos da Apple. Mas se espera, muito, definições a respeito do futuro.

Já não se trata mais da empresa que Steve Jobs deixou. Quando morreu, o fundador tinha nas mãos uma companhia que havia redefinido o conceito de telefone celular, acabara de apresentar ao mundo o conceito dos tablets e fazia computadores popularíssimos – no braço profissional, pela turma de cinema, fotografia e design; no pessoal, qualquer um com uma noção de estilo em busca de uma máquina simples. De quebra, com sua loja iTunes, havia aberto caminho para a venda de conteúdo digital, acenando para a indústria fonográfica com uma saída para seu negócio.

Ninguém compra mais música pelo iTunes, o mundo é do streaming. O conceito do computador pessoal vai se perdendo lentamente. A Apple não lança um Mac parrudo para profissionais há tantos anos que essa turma vem migrando, ainda que com lamento, para o mundo Windows. Os tablets não explodiram, mas viraram uma tela a mais para se ter em casa e ganharam tamanhos distintos. O mini, o tradicional, o Pro. O iPad serve às crianças, assim como serve a gente que precisa de mais do que um celular quando está na rua. E, ora, há os iPhones. Tornaram-se um sucesso retumbante. Bonitos, fáceis de usar, e principalmente um nome reconhecível por toda parte. Ao ponto de terem se tornado produtos de luxo ao passo embora, perto da concorrência, Siri seja o pior assistente.

O desafio do CEO Tim Cook, nos próximos anos, é apontar para uma Apple pós-iPhone. Não que o iPhone vá acabar – mas smartphones amadureceram, já, como tecnologia. É que nem computador. A cada ano fica um pouquinho mais rápido, tira fotos um quê melhor, mas no fim das contas o ciclo de renovação vai se esticando. Ninguém troca mais de celular caro todo ano, vai de três em três ou até mais do que isso. No faturamento da empresa, as vendas de celulares vão diminuindo de tamanho.

Enquanto isso, há outra questão: o iPad Pro, a cada geração, vai se tornando mais parecido com um MacBook Air. No preço, no tamanho da tela, nas possibilidades. Concorrem. Se por um lado ele é bem mais portátil, por outro o sistema operacional desenhado para celulares o prende, limita a capacidade dos softwares. Seria, por exemplo, a máquina perfeita para fotógrafos em viagem, mas não aguenta o tranco dum Photoshop.

Espera-se, na segunda, que a Apple explique como fará o encontro entre MacOs e iOS – com apps de iPad rodando nos Macs.

Um dos caminhos que a Apple vai seguir foi anunciado no início do ano: tem uma extensa base de máquinas instalada mundo afora. Celulares, tablets, computadores, AppleTVs. A empresa vai competir com Netflix e outros serviços de streaming, incluindo produção própria. É garantir que todo mundo que compra uma máquina Apple continue dando algum dinheiro para a companhia todo mês.

Mas a principal expectativa é de que apareça, enfim, o novo Mac Pro. Para gente que precisa de um computador de verdade, com alto processamento. Não é um luxo. Está no futuro dos smartphones realidade virtual e realidade virtual exige a criação de mundos complexos em 3D. Seria uma vergonha ter de desenvolver apps para iPhone num computador Windows.