A Líbia vive um momento de convulsão social causada pela violência que a ditadura de Muamar Kadafi vem usando para conter os manifestantes que tomam as ruas do país. Na última semana, o regime repetiu o ato de censura adotado no Egito há pouco mais de um mês e mandou que se desligasse a internet.

Isso fez que empresário do mundo todo, donos de sites que usam o domínio .ly para formar alguma palavra engraçadinha ou para fugir do tradicional .com, ficassem preocupados: será que o corte também os afetaria?

O CEO do Bit.ly, encurtador de URLs que popularizou o domínio, John Borthwick disse que a ferramenta não sairia do ar, mesmo que para isso fosse preciso usar espelhos em outros países (como .mp, das Ilhas Marianas):

“Para os domínios .ly ficarem mesmo fora do ar, todos os cinco servidores raiz da Líbia têm que ficar offline ou sem resposta. Dos cinco servidores, dois estão em Oregon, um na Holanda e só dois estão mesmo na Líbia”, disse, em entrevista no site de perguntas e respostas Quora.

Outros, porém, dizem que o otimisto é exagerado e o domínio .ly pode mesmo estar em risco junto com a internet na Líbia. Muitos dos servidores de fora se sentem tentados a não tentarem atualizar a autorização do uso da extensão por causa da situação política do país, o que pode deixar os negócios .ly – em sua maioria start-ups ligadas à área social, principalmente ao Twitter – fora do ar.

(Via ReadWriteWeb)