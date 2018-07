Apple não se preocupou em esconder o conteúdo do anúncio de segunda-feira

Só software. Pela primeira vez, um anúncio da Apple não vem cercado de especulação sobre um novo aparelho. FOTO: Reprodução

A Apple anunciou na terça-feira que vai lançar novas versões de seus softwares para computadores e celulares, além de um novo serviço na internet que deve conectar esses aparelhos.

Ela deu poucos detalhes sobre o serviço, chamado iCloud, mas analistas creem que, com ele, as pessoas poderão acessar músicas, fotos e vídeos em vários aparelhos da Apple, sem copiar os arquivos em cada um deles.

Uma versão online do iTunes já era esperada, e o iCloud vem na esteira de acordos entre a Apple e grandes gravadoras.

O anúncio deve ser feito na segunda-feira, 6, em uma apresentação de Steve Jobs durante a conferência anual de desenvolvedores da Apple, que começa nesta segunda, em São Francisco (EUA). Jobs está de licença médica desde janeiro, embora tenha feito uma aparição surpresa em março para lançar o iPad 2.

Mas a divulgação sobre as novidades, publicada no site da Apple na terça, é incomum para a empresa que geralmente sofre para manter qualquer anúncio ou detalhes de seus produtos em segredo antes da apresentação formal. Alguns comentários em blogs de tecnologia se mostravam surpresos que a Apple aparentemente não deve lançar nenhum modelo novo do iPhone.

Tradicionalmente, a Apple lança uma nova versão do celular a cada ano e o iPhone 4 foi apresentado em junho do ano passado.

“Parece que é a primeira vez que não há nenhum aparelho novo em um grande anúncio da Apple”, disse o analista da Forrester Research, Charles S. Golvin. “Dessa vez é só software.”

Ao indicar isso, ele diz, a Apple também diminui as expectativas sobre um novo smartphone. Para ele e outros analistas, o próximo iPhone só deve ser lançado em setembro ou outubro.

Segunda aposta. A Apple lançou em 2007 o MobileMe, a aposta anterior em um serviço online que permite sincronizar contatos, calendários e e-mails entre vários aparelhos.

Mas o serviço é considerado um fracasso – custa US$ 100 por ano nos EUA (R$ 229, no Brasil) ao contrário de produtos gratuitos do Google.

O novo iCloud iria além do MobileMe, incluindo a sincronização de músicas e assumindo o papel de um iTunes online. A Apple assinou contratos com Sony, EMI e Warner e ainda negocia com a Universal, disse uma pessoa familiarizada com o assunto. Na sexta-feira, o site Cnet afirmou que esse acordo também já foi fechado.

A expectativa é de que o iCloud seja superior aos recém-lançados concorrentes da Amazon e Google. Eles não têm acordos com as gravadoras, então os usuários são obrigados a fazer o upload das músicas.

O serviço da Apple, porém, escanearia as bibliotecas do iTunes e as músicas ficariam disponíveis automaticamente em qualquer aparelho.

“A questão principal é o preço, já que o único serviço online da Apple requer uma assinatura”, disse o analista da Forrester Research.

“E qual é a grande vantagem disso? Como as pessoas vão ouvir suas músicas quando estiverem desconectadas da internet?”, Golvin questiona.

Um serviço de músicas online da Apple é esperado desde que a empresa comprou a startup Lala. Os usuários podiam tocar as músicas direto do seu site Lala.com. Mas a Apple fechou o serviço logo depois da aquisição.