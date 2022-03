É muito comum ouvir a pergunta sobre o que é inovação aberta. Embora não exista uma receita, não é incomum tratar inovação como processos, métodos, formas de construir negócios e criar valor.

Os termos inovação e transformação digital ganham espaço e possuem diversas formas, metodologias e resultados. Estes envolvem uma equação entre interações individuais, estratégia, cultura e a capacidade de incorporar tecnologia aos produtos e serviços.

Muitas empresas entenderam que a inovação precisa estar em todas as áreas e frentes do negócio. Por isso, é importante olhar da estratégia ao produto, do processo seletivo às sucessões nas diretorias, do marketing ao desenvolvimento da tecnologia.

DANIEL TEIXEIRA/ESTADAO Descubra o que é inovação aberta e seu conceito

Caso contrário, o risco de a companhia deixar de existir é bastante elevado.

As perguntas que se apresentam neste momento são diversas. E não destoam das principais perguntas feitas para atingir os resultados traçados para o trimestre. Como podemos aumentar a capacidade da minha empresa? Como consigo diagnosticar, desenvolver, estimular, eliminar risco e ter uma cultura mais inovadora? É preciso criar desafios internos? Ou criar novas unidades de negócios?

Segundo estudo da McKinsey sobre inovação e a sua relação com o crescimento dos negócios, 84% dos CEOs acreditam que a inovação é fundamental para o crescimento. Contudo, apenas 6% estão satisfeitos com os resultados obtidos com a inovação.

Outro estudo, este realizado pela PwC, apontou a importância de direcionar os investimentos e performance financeira. O documento aponta que 77% das empresas que implementaram a inovação com maior sucesso disseram que a sua estratégia de inovação está altamente conectada com as estratégias do negócio. O estudo ainda afirmou que 78% das empresas com implementação das estratégias e frentes de inovação foram bem-sucedidas por causa do envolvimento dos executivos.

Da mesma forma que startups, o trabalho de inovação aberta vem sendo desenvolvido à medida que o testamos e o implementamos.

Alguns pontos precisam estar presentes nesse caminho rumo à inovação aberta. Por exemplo, é preciso gerar valor, que inovação esteja alinhada com a estratégia das empresas e que times de inovação sejam diferentes dos de projetos tradicionais.

Além disso, a relação entre corporação e startups precisa ser de ganha-ganha para ambas, e as condições e cultura internas sempre irão influenciar o ambiente.

Qual é o olhar da sua empresa para a inovação?

*CONSELHEIRA NA WISHE WOMEN CAPITAL E PROFESSORA CONVIDADA NA FUNDAÇÃO DOM CABRAL