Você já ouviu falar do Orkut Ouro? A “novidade” foi um dos principais nos Trending Topics brasileiros – novidade entre aspas, pois o serviço não existe: foi inventado pelo blogueiro Pedro Vanzella como uma brincadeira feita para alguns de seus amigos, mas que acabou tomando proporções maiores do que ele imaginava. E agora, a brincadeira pode acabar lhe causando dor de cabeça judicial.

Pôster que Pedro fez para dibulgar o “novo serviço”

Foto: Reprodução do blog de Pedro (ainda está no ar)

Na manhã da quinta, 11, inspirado por brincadeiras que encontrou no Facebook e no site 4chan, Pedro criou um álbum em seu perfil no Orkut, e publicou uma imagem dizendo que as fotos só poderiam ser acessadas se o usuário fizesse parte do Orkut Ouro. Como as pessoas poderiam usar o novo serviço da rede social? Pedro explicou em seu blog: “Orkut Ouro é um serviço beta e pago. Para isso é necessário um convite de alguém que já o possua e o pagamento de uma assinatura. Você pode testar o serviço por 7 dias totalmente de graça. Para se inscrever, mande um email para ppvanzella@ppvanzella.com, contendo os seguintes dados: Nome completo, como escrito no perfil do orkut, email do cadastro no orkut, nome de 3 comunidades e dois amigos da sua lista e senha”. Mais tarde, ao perceber que as pessoas realmente estavam enviando suas senhas, Pedro atualizou seu post: “ATENÇÃO: A senha não é mais necessária para o convite”.

A brincadeira tomou proporções enormes: 100 pessoas enviaram seus logins e senhas para Pedro, o que até pode lhe gerar problemas com a Justiça. Caso o Google (dono do Orkut) queira, pode acioná-lo judicialmente que usaram o nome de um produto da empresa para conseguir dados pessoais de outras pessoas.

Depois da confusão Pedro publicou um novo texto em seu blog, deixando claro que o Orkut Ouro é uma brincadeira: “Pedir usuário e senha foi apenas uma experiência com Engenharia Social, provando meu fato de que as pessoas não se importam com seus dados, desde que o prêmio pareça ser bom. Em momento algum eu abri um email que aparentasse conter uma senha, ou dos que abri por engano, não utilizei uma senha sequer. Deletei absolutamente todos os emails que vieram com contato para obter Orkut Ouro e não fiz nada dos dados”.

Finalizando, ele postou seu email (ppvanzella@ppvanzella.com) e pediu: “Se você se sentiu ofendido com a brincadeira, peço minhas sinceras desculpas e peço que me mande um email para que eu possa me desculpar pessoalmente. É o mínimo que posso fazer”.