O que vai marcar a IFA desse ano é a dificuldade em classificar os produtos dentro de categorias

IFA Girl FOTO: Reuters

Por Ana Freitas, de Berlim

ESPECIAL PARA O ESTADO

BERLIM – Começou na manhã desta quinta-feira, 30, em Berlim a 52ª IFA, uma das maiores feiras de eletrônicos de consumo no mundo. Tão aguardada quanto a CES, a IFA é o último grande evento do setor no ano. E apesar de trazer novidades em vários setores – smartphones, tablets, todo tipo de eletrônico para a casa e computadores devem ser lançados nos próximos cinco seis dias – o que verdadeiramente vai marcar a IFA desse ano é a dificuldade em classificar os produtos dentro dessas categorias.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

Em 2012, a IFA será dos gadgets híbridos. O destaque é o Galaxy Note II, da Samsung, sucessor daquele que ninguém decidiu ainda se é um smartphone grande ou um tablet pequeno, mas que ainda assim foi um sucesso de vendas.

Apresentado esta quarta durante um evento da empresa, o Galaxy Note II, que chega em outubro ao Brasil, não exibe mudanças drásticas nas medidas: a tela foi para 5,5″, contra 5,3″ do Note I. O hardware está mais rápido, mas o resto dos atributos se mantém o mesmo. Com poucas mudanças, a Samsung está apostando no sucesso do Note I e na ousadia do formato como combustíveis para as vendas.

O novo da Samsung está na Galaxy Camera, também apresentada nesta quarta. A ideia de uma câmera de 16 megapixels e zoom ótico de 21x, tela de 4,8″, que roda Android, aplicativos tipo Twitter e Facebook e fica conecta via Wi-Fi, 3G ou 4G parece bem atraente.

A LG e a Lenovo também estão preparando modelos de telas grandes, o que os situa entre o espectro de smartphone e tablet. Outro destaque da IFA serão os possíveis tablets com Windows 8 e os lançamentos de TVs, que prometem ser ainda mais finas e maiores.

—-

Leia mais:

• Conheça as novidades da IFA 2012