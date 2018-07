Durante a última semana, o Link publicou o balanço de algumas personalidades do mundo digital sobre o que esperar de 2011 e também sobre o ano que passou. Abaixo, veja as previsões:

Paulo Rená, ex-gestor do projeto do Marco Civil da Internet:

“Num exercício ousado de futurologia, imagino que os dispositivos aprimorarão as formas de interação com o usuário. Mais atalhos para facilitar o manuseio, indo além do touch screen e integrando algo parecido com a funcionalidade de leituta corporal do Kinect.”

Ivo Correa, advogado e diretor de políticas públicas e relações governamentais do Google no Brasil:

“Acho que há muitas apostas interessantes, eu ficaria com duas: (1) A chegada do digital a algumas de nossas velhas máquinas preferidas, como a TV, a geladeira, o carro etc. Elas vão ficar muito mais poderosas como uma boa conexão de internet e alguma inteligência associada! (2) Tudo o que ainda está por vir em relação a mobile. Acho que o avanço dos celulares e dos tablets tem mostrado a importância da mobilidade e da localização geográfica para nossa vida digital. No entanto, acho que ainda estamos só no comecinho, elas ainda vão transformar muito a maneira como compramos online, nos relacionamos digitalmente, buscamos informação, acessamos, produzimos e compartilhamos conteúdo.”

Tiago Dória, autor de um blog de comentários sobre jornalismo e internet:

“Acredito que serão duas constantes daqui para frente. Computadores deixando de ser “ferramentas científicas” e tornando-se objetos de consumo. A computação pessoal se tornará mais amigável e menos complicada, os tablets anunciam isto. E cada vez mais a internet será igual à eletricidade, tão onipresente que nem vamos perceber que ela existe e nem precisaremos mais de “especialistas” para dizer o que devemos fazer com ela.”

Ronaldo Lemos, professor na Escola de Direito da FGV-RJ e diretor do Creative Commons Brasil:

“A tendência é a chegada cada vez mais próxima do IPv.6, novo protocolo para a rede que vai permitir aumentar de forma extraordinária o número de endereços IP. Isso vai permitir que cada item conectado à rede tenha seu IP exclusivo e perpétuo. O que, em princípio, é um avanço técnico vai trazer problemas com relação à privacidade. Por exemplo, qualquer objeto vai poder estar ligado à rede, seja um celular, uma geladeira ou uma cadeira. Com isso, vai ser possível saber em detalhes a “vida” de cada um deles, as ligações que realizou, quantas pessoas o utilizaram, em que momento e assim por diante. Se não houver uma política de proteção à privacidade, isso vai abrir espaço para uma sociedade de controle absoluto, algo que nem escritores de ficção científica imaginam com frequência. Daí a importância de que as mudanças legislativas que acontecem hoje já pensem nessa possibilidade e previnam que ela aconteça.”

Chico Barney, publicitário e blogueiro:

“O Foursquare é uma mistura de Second Life com Elifoot. Acho que 2011 pertence a quem misturar Sin City com Winning Eleven.”

Alexandre Inagaki, autor do blog Pensar Enlouquece, Pense Nisto:

“A consolidação da ubiquidade da tecnologia, com o lançamento de mais produtos feito o iPad, o Wii e o Kinect, capazes de atrair usuários de todas as idades para o universo dos e-books, videogames e internet móvel. Pena que no Brasil essa expansão ainda é travada pela infraestrutura limitada. Espero que um dia ainda tenhamos conexões decentes, capazes de viabilizar o sucesso dos serviços de streaming de uma Netflix e fazer com que o acesso à internet por meio de iPads, tablets e smartphones se popularize de vez por aqui.”

Natalia Viana, jornalista e colaboradora do WikiLeaks no Brasil:

“(A principal tendência é) Comunidade. Os grupos tendem a se organizar mais e a aprimorar as formas de atuação da sociedade civil através da internet e pela internet. O que os hackers fizeram contra as empresas no caso WikiLeaks foi uma mostra de como as forças políticas atuam e podem atuar na internet, e o próximo passo será coordenar isso melhor. A colaboração também ficou evidente e deve dar o tom pro próximo ano. As pessoas de juntam quando há uma boa ideia a ser defendida.”

Pedro Markun, consultor de mídias sociais e ativista:

“(A principal tendência é) A discussão sobre privacidade e dados abertos que esse ano entrou em pauta diversas vezes – Facebook, Diaspora, Wikileaks! – deve ganhar corpo no ano de 2011. Vai ser um ano importante na batalha pela liberdade da rede. Limites estão sendo testados e estamos todos aprendendo ainda a operar nessa nova esfera pública. Os governos e as grandes corporações vão entrar com tudo na briga e não vão fazer corpo

mole.

Vai ser o ano do império contra-atacar. Com direito a estrela da morte explodindo paises inteiros da internet… mas vai ser o ano também do empoderamento do cidadão digital e da consolidação de uma resistência.”

Mari Moon, apresentadora da MTV e autora de um fotolog:

“(A principal tendência é o) Twitter. Acho que todo mundo que ainda não tem ou ainda não sabe direito como usar vai usar aos montes em 2011.”

Cardoso, escritor e criador do CardosOnline:

“Embalado pelo Wikileaks, imagino que vários “segredos” vão começar a pipocar por aí até a metade do ano. Na área do entretenimento, a bola da vez tem tudo pra ser o 3D.”

Marcel Leonardi, professor da FGV-SP e membro da Eletronic Frontier Foundation:

“(A principal tendência é a) Utilização ainda maior de cloud computing e dispositivos portáteis e crescimento da distribuição online de bens digitais, bem como de software como serviço e aplicativos (“apps”) em tablets e celulares. As implicações e questões jurídicas derivadas dessas tecnologias serão fundamentais para todo o setor. Do ponto de vista jurídico, espera-se a definição sobre os projetos de lei em andamento relacionados à Internet – Marco Civil, PL Azeredo, Reforma da Lei de Direitos Autorais e Proteção de Dados Pessoais.”

