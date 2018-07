SÃO PAULO – A Amazon irá além do Kindle. A empresa anunciou que lançará em breve um tablet com tela de 7 polegadas, que roda Android. E também se chamará Amazon Kindle, embora tenha uma tela touchscreen e se assemelhe mais ao Galaxy Tab, da Samsung, do que ao próprio Kindle.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O TechCrunch diz já ter colocado as mãos nele (embora não haja fotos). Eles dizem que dá para ter uma ideia do novo Kindle ao olhar um PlayBook, da Research In Motion, mesma fabricante dos BlackBerrys.

O aparelho da Amazon tem uma tela de 7 polegadas multitouch (mas sensível apenas ao toque de dois dedos, não a 10, como o iPad). A tela é colorida, e não há mais o e-ink como no Kindle. O plano da Amazon é lançá-lo no fim de novembro. Ele custará US$ 250.

Segundo o TechCrunch, o Android que roda no tablet da Amazon não tem a mesma cara dos outros. O Kindle roda uma versão customizada do sistesma operacional, com interface é preta, azul-escura e tem um pouco de laranja. A tela principal é um carrossel que apresenta todo o conteúdo do aparelho — livros, filmes, apps. Não há botões físicos.

O principal do aparelho é a integração completa com os outos serviços da Amazon. É possível acessar a loja em apenas um clique, e o leitor de e-books é um app do Kindle (parecido com o que já roda no Android e iOS). E a appstore é a Android Appstore própria da Amazon. Não há o Android Market — é impossível acessar a outros apps.

A versão inicial será apenas Wi-Fi. A empresa também planeja lançar outro tablet, com tela 10 polegadas, no ano que vem.