Antes de cair no desespero, teste formas alternativas de acessar o e-mail do Google. E faça backup

SÃO PAULO – O Gmail caiu. De novo. No primeiro sinal de falha, os usuários voam para outros canais – o Facebook, o Twitter e qualquer outra rede em que ele possa entrar em contato novamente com o mundo – para compartilhar o problema e ver se, afinal, caiu para todos ou foi um problema isolado. Desta vez, foi para quase todos.

Na segunda grande falha no período de duas semanas, o serviço de e-mails do Google – utilizado por mais de 425 milhões de pessoas em todo o mundo – ficou fora do ar por alguns minutos. Nem todos os usuários sentiram o mesmo problema, mas a falha atingiu usuários de vários países.

O Google não deu detalhes sobre o que aconteceu. Para alguns usuários, a página nem abre – aparece o robô quebrado e o aviso de que o serviço está fora do ar. Para outros, o Gmail funciona, mas o Gtalk permanece sem funcionar.

O painel de status do Google informa que a empresa está ‘investigando’ o problema. Há falhas registradas no Gmail e no Google Drive, o serviço de hospedagem de arquivos da empresa.

Enquanto isso, o LifeHacker dá algumas ideias para os usuários se virarem se o serviço continuar fora do ar – e se prepararem para o pior.

Acesso alternativo. Tente acessar o Gmail por outro browser. Na falha de hoje, usuários relataram problemas principalmente ao tentar acessar o e-mail pelo Chrome – no Internet Explorer ele funcionou normalmente.

Básico. Tente abrir o serviço de e-mails na versão “HTML básico”. Ela é mais leve e carrega rapidamente. Salve o link direto para a versão básica do Gmail em seus favoritos – assim, você o acessa sem precisar abrir a versão normal.

No celular. Na falha de hoje, o Gmail e o Gtalk continuaram funcionando na versão mobile. O que pouca gente sabe é que ela também pode ser acessada no computador.

Offline. Configure o Gmail para funcionar sem conexão à internet. Basta instalar o app na Chrome Store.

IMAP/POP3. Acesse o Gmail por outro programa de e-mails – por exemplo, o Outlook da Microsoft ou o Thunderbird, da Mozilla. Basta configurar a conta. Se a interface web tiver algum problema, você poderá continuar enviando e recebendo e-mails.

Faça backup. Regra básica em tempos de computação em nuvem: se você tem conteúdo importante hospedado em serviços no ‘cloud’, faça backup. Faça download dos documentos e fotos que você não quer perder – ou salve-os em outro serviço de armazenamento, como o Dropbox. O Gmail Backup é um serviço dedicado a resguardar o conteúdo dos usuários, embora não seja oficial do Google. O Fetchmail também possibilita o download do conteúdo.