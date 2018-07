O que você faria se perdesse o celular aí no meio? FOTO: Marcos de Paula/Estadão O que você faria se perdesse o celular aí no meio? FOTO: Marcos de Paula/Estadão

SÃO PAULO – Se empolgou com a folia e perdeu seu smartphone no meio do bloco? Acordou de ressaca e não lembra onde deixou o aparelho? Ou, pior, foi vítima de furto ou roubo durante o Carnaval? O Link reuniu uma série de dicas para você saber como agir diante do sumiço do seu aparelho:

1 – RASTREIE O SEU TELEFONE

Há uma série de aplicativos que executam essa função no mercado, além do rastreamento ser possível pelo próprio sistema operacional.

Se você usa o sistema iOS: É possível rastrear o telefone pelo iCloud, caso o aparelho não esteja desligado. Basta acessar o site do iCloud, inserir seu ID Apple e clicar na opção Mapa, onde você poderá ver a localização exata do telefone. Há ainda outras três opções disponíveis: tocar som, ativar modo Perdido ou Apagar iPhone/iPad/Mac.

O alerta sonoro é útil para quando você perdeu o telefone dentro de algum lugar específico. Já o modo perdido possibilita escrever uma mensagem na tela do dispositivo perdido solicitando contato. Já o modo Apagar iPhone funciona como um “botão da morte”: remove para sempre todo o conteúdo salvo no telefone.

É importante lembrar que você só vai conseguir rastrear o seu telefone se o rastreamento estiver configurado no seu aparelho. Para isso, abra os ajustes do telefone, clique em iCloud e ative a opção Buscar iPhone/iPad/Mac.

Sistema permite localizar smartphone em um mapa. FOTO: Divulgação Sistema permite localizar smartphone em um mapa. FOTO: Divulgação

Se você usa o sistema Android: Acesse o Gerenciador de Serviços Android, ferramenta gratuita do sistema que permite rastrear dispositivos. Para utilizar a função, acesse o sistema com seu login e senha no Google e clique em aceitar na mensagem que aparecerá na tela. O serviço vai mostrar em seguida a localização do dispositivo em um mapa. Também é possível ativar um alerta sonoro, caso você saiba que o telefone está nas redondezas, mas não consiga achar, e ativar o botão da morte para deletar todo o conteúdo do aparelho.

Se você usa Windows Phone: É possível localizar o telefone no site do Windows Phone pela opção Meu Telefone – Localizar Meu Telefone. Além de ver o local onde o aparelho está, o sistema possibilita fazer o aparelho tocar, travar ou apagar o seu conteúdo completamente.

Por meio de aplicativos: Além das opções de cada sistema operacional, é possível rastrear um telefone por meio de diferentes aplicativos, como o Where’s my Droid?, para o sistema Android, que além de rastrear, esconde mensagens de texto, por exemplo, que seriam exibidas na tela de notificações; o Avast Anti-Theft, para Android, que também tira foto remotamente e capta o som dos arredores do telefone para tentar identificar quem está com o aparelho; e o Prey, compatível com iOS, Windows Phone e Android, que manda relatórios sobre o aparelho perdido, incluindo fotos e lista de programas executados

2. MUDE TODAS AS SUAS SENHAS

Aplicativos de e-mail, redes sociais, bancos, etc. costumam salvar seu login e senha para que você não precise digitá-los a cada novo acesso. O lado ruim disso é que essa ação deixa trânsito livre para qualquer outra pessoa acessar suas redes sem sua permissão caso esteja com seu aparelho desbloqueado em mãos.

O ideal é alterar todas as senhas quando o aparelho for roubado ou perdido para evitar que suas contas sejam violadas, especialmente se o seu smartphone não for protegido com senha (se você estiver lendo isso com o seu aparelho em mãos e ele não for bloqueado com senha, pare tudo e coloque uma senha no seu aparelho já!!!).

3. BLOQUEIE SUA LINHA

FOTO: Reuters FOTO: Reuters

Todo aparelho de telefone possui um IMEI, uma espécie de RG que funciona como identificação internacional de celulares. Esse número pode ser encontrado na bateria do aparelho, na nota fiscal, na etiqueta da caixa do produto ou teclando *#06# no celular. É por meio desse número que você pode solicitar o bloqueio definitivo da sua linha para a operadora para que nenhuma outra pessoa consiga usar o aparelho para qualquer fim. Basta ligar para a operadora e fornecer o número.

O IMEI também pode ser usado para cadastrar o telefone perdido na lista do site MissingPhones.org, que funciona como um achados e perdidos global e que avisa caso alguém entre no site e registre ter encontrado o seu telefone.

4. REGISTE UM BOLETIM DE OCORRÊNCIA

FOTO: Clayton Souza/Estadão FOTO: Clayton Souza/Estadão

Especialmente em grandes eventos como o Carnaval, quando o policiamento é reforçado na maioria dos locais, o boletim de ocorrência é uma forma importante de garantir que o seu telefone chegue até você caso ele seja encontrado.

5. PEÇA AJUDA

Está em um bloco de carnaval, show ou desfile? Avise os responsáveis pelo evento ou procure a equipe de som e peça para anunciarem para os participantes do evento que o aparelho foi perdido. A maioria dos eventos têm uma seção de achados e perdidos e, com sorte, alguém que encontrar o aparelho pode procurar a organização para mandar o aparelho de volta para você. Outra boa estratégia é colocar seu nome e um contato de emergência colados na parte traseira do smartphone, assim, você ajudar quem encontrar o telefone a procurar o dono com mais facilidade.